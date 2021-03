Apple má mít keynote ve stejný den jako OnePlus. Bez iPhonu, ale zato s AirPods, AirTags a iPady

Jarní keynote se staly u Applu tradicí, podobně jako ty podzimní. I letos budou chtít Američané ohlásit nové produkty pro první polovinu roku. Otázkou zůstává, zda tak učiní pouze ve formě vydání tiskové zprávy (podobně jako loni při vydání iPadu Pro), nebo uspořádají tiskovou konferenci. Ta by v případě konání proběhla nejspíš stejně jako loni pouze v online podobě.

Updated info from a reliable source 👇



Products that are ready: AirTags, iPad Pro, AirPods, Apple TV



Take that however you’d like...