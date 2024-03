Apple má na krku žalobu od americké vlády. Udržuje prý monopol ve smartphonech na úkor spotřebitelů

Apple čelí žalobě ze strany, z níž by to nejspíš ještě před pár lety nečekal. Technologického giganta žaluje americké ministerstvo spravedlnosti a šestnáct amerických států. Obviňují výrobce iPhonů z nezákonného monopolu ve sféře chytrých telefonů, který má poškozovat spotřebitele, vývojáře i konkurenční firmy. Informuje o tom například portál The Verge nebo americká CNN.

Americká vláda i jednotlivé státy mají podobné protisoutěžní výhrady, které k Applu vznesla i Evropská komise a pomocí nařízení DMA firmu přinutila, aby je odstranila. Podobný proces regulace by mohl potkat Apple i na domácí půdě. Americký ministr spravedlnosti Merrick Garland uvedl, že spotřebitelé by neměli platit vyšší ceny kvůli porušování antimonopolních zákonů. „Pokud proti tomu nezakročíme, Apple bude svůj monopol dále posilovat,“ upozornil Garland.

Už i americké ministerstvo spravedlnosti si povšimlo, že Apple blokuje aplikace pro zasílání zpráv napříč platformami, omezuje kompatibilitu s peněženkami a chytrými hodinkami třetích stran, blokuje cloudové aplikace pro streamování her a také neumožňuje fungování aplikací mimo App Store. Všechna tato omezení vedou k tomu, že zákazníci jsou fixovaní na produkty od Applu, přitom by jinak v některých případech mohli používat i konkurenční řešení. To zároveň znamená monopolizaci trhu a s tím možnost udržování vyšších cen ze strany Applu.

Apple využívá svou monopolní moc, aby získal více peněz mimo jiné od spotřebitelů, vývojářů, tvůrců obsahu, umělců, vydavatelů, malých podniků a obchodníků. Prostřednictvím tohoto monopolního soudního sporu se ministerstvo spravedlnosti a státní zástupci snaží jménem americké veřejnosti obnovit hospodářskou soutěž na těchto životně důležitých trzích.

––– Z tiskového prohlášení amerického Ministerstva spravedlnosti

Regulace Applu ve stopách Evropy

Žalující strana žádá po Applu konkrétní nápravná opatření, která mají vést ve ke změně obchodního modelu. Nejde přímo o požadavek na dělení společnosti, ale o nápravu situace s blokováním vybraných aplikací, povolení možnosti zasílání multiplatformních zpráv, povolení digitálních peněženek třetích stran, zrušení omezení některých funkcí pro příslušenství třetích stran atd. Žalující strana usiluje také o vydání soudního příkazu, který by zamezil Applu používat smluvní podmínky k upevňování jejího monopolního postavení.

Společnost Apple ve své reakci uvedla, že žaloba ohrožuje její podstatu a principy, díky nimž se její produkty odlišují na trhu plném konkurence. „Pokud by žaloba uspěla, bránila by nám ve vývoji technologií, které od nás lidé očekávají, kde se snoubí hardware, software a služby,“ tvrdí Apple.

Žaloba představuje první krok proti Applu ze strany administrativy prezidenta Joea Bidena. Vedle toho čelí Apple antimonopolnímu vyšetřování také v Evropě, Japonsku a Jižní Koreji. Žalují ho ale i konkurenční technologické firmy, například Spotify nebo Epic Games.