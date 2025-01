Apple měl před 10 lety s hodinkami jiné plány. Málo aktivní začali běhat, sportovci chtěli pokročilé funkce

Hodinky Apple Watch výrazně ovlivnily směřování nositelné elektroniky. Za posledních deset let získaly spoustu nových funkcí a vyšší výkon. V prvních pěti letech musel Apple díky těmto hodinkám dokonce přehodnotit svůj postoj k fitness, jak v rozhovoru uvedl viceprezident Applu pro fitness technologie Jay Blahnik.



Apple Watch Ultra byly pro Apple výrazným zlomem, zaměřily se na profesionální sportovce, a v tom hodlá Apple pokračovat i nadále. Letos by se měly nové generace hodinek naučit měřit krevní tlak, ale stejný důraz Apple klade i na „wellness“ funkce

Apple si před deseti lety myslel, že méně sportovně založení uživatelé by se soustředili především na běžné používání hodinek (notifikace, zprávy, apod.), zatímco ti sportovněji ladění by je využívali hlavně ke cvičení. Realita však byla zcela opačná. Aktivní sportovci začali hodinky využívat i v jiných oblastech a ti, kteří prakticky nesportovali, se naopak začali hýbat. Motivací pro ně bylo například získávání odznaků a postupné vyplňování „kruhů" aktivit. Začínali monitorováním kroků, postupně přešli k běhání a někteří nakonec zamířili i do posilovny.

Ve světě se za poslední roky objevila spousta „nových" sportovců, často právě díky přispění Apple Watch. Na druhou stranu elitní atleti mohli díky hodinkám od Applu pracovat na „zdravějších návycích“. Obě skupiny si tak našly „to své“, ale v úplně jiném poměru, než Apple předpokládal. A těmto změnám v chování a v očekávání uživatelů se musel v posledních letech výrazně přizpůsobit.

Letos se zřejmě dočkáme měření krevního tlaku

Apple Watch často zachraňují životy detekcí abnormalit a pádů. V posledních letech se zaměřují i na wellness funkce, například na sledování dnů odpočinku nebo na tréninkovou zátěž. Původně šlo především o komunikační zařízení s minimálním důrazem na zdraví. Postupem let se však staly špičkou ve svém oboru a letos by v tom měly nové modely pokračovat. Stále častěji se hovoří o tom, že Apple Watch Ultra 3 a Apple Watch Series 11 získají detekci a varování na vysoký krevní tlak. Ta má fungovat na podobném principu jako detekce spánkové apnoe.

Vyloučeno stále není ani měření glukózy v krvi, které Apple už několik let vyvíjí. Ten, kdo do hodinek jako první implementuje certifikované měření krevního cukru, dosáhne pomyslného zlatého grálu – nic důležitějšího se pro chytré hodinky zatím neplánuje. Apple však čeká tuhá konkurence, podobný cíl má i Samsung, Google a další výrobci. Kdo se v tomto závodě stane vítězem?

