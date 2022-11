Apple měří dvojím metrem. Na pozadí o vás sbírá data, a to i tehdy, když to iPhonu explicitně zakážete

Německo-kanadská skupina bezpečnostních analytiků Mysk se zaměřila na bezpečnost a ochranu soukromí v systému iOS. Už od verze iOS 14.5 si systém buduje jakousi mantru špičkového zabezpečení soukromí, a to díky funkci App Tracking Transparency. Ta totiž aplikacím třetích stran výrazně omezuje sledování, ukládání a využívání informací o uživateli, jeho návycích a o samotném telefonu. Stačilo jen stisknout tlačítko „Do Not Track“. Jenže se ukázalo, že Apple ostatním vývojářům měří dvojím metrem...

Podle zdroje totiž Apple sbírá data o uživatelích i tehdy, když v iPhonu sběr dat explicitně zakážete (Nastavení - Soukromí - Analýza a vylepšování). A to platí prakticky o všech aplikacích, které pocházejí přímo od Applu. V rámci odchycené síťové komunikace Apple i přes váš nesouhlas sbírá informace o tom, jakou položku v AppStoru jste vybrali nebo to, jak dlouho jste se na jednotlivé obrazovky dívali. K tomu Apple získává i různá ID čísla, model vašeho telefonu, rozlišení displeje, kapacitu paměti a jazyk, kterým v telefonu zadáváte texty. Ze získaných informací vás dokáže jednoznačně identifikovat, a to i přesto, že si to explicitně nepřejete.



Máte v iPhonu vypnuté Sdílení analýz? Podle hromadné žaloby na tom nesejde. Apple o vás totiž ve „svých“ aplikacích sbírá veškerá data, i to i tehdy, když si to explicitně nepřejete

Apple má dále přehled o tom, na jaké akcie se zrovna díváte, nadpisy článků, které čtete nebo dokáže z vyhledávání a dalších aplikací určit, zda nepatříte do LGBTQ komunity nebo nemáte nějakou závislost či zdravotní indispozice. Není tedy divu, že již pár dní po výše uvedených zjištěních přistála Applu v USA na stůl hromadná žaloba. Ta se opírá o zjištěné bezpečnostní nedostatky i o to, že bezpečnost iPhonů, která má být u Applu na prvním místě, je jen iluzí. A známý billboard, který se před třemi lety objevil v Las Vegas, je tak ve své podstatě velmi zavádějící.



Co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas aneb analogie na bezpečnost iPhonů. S ohledem na zjištěné důkazy je však tento billboard z roku 2019 velmi zavádějící

Analytici dodávají, že Apple sbíral data již od iOS 14.6, a že kvůli neměnným politikám zabezpečení lze stejné chování očekávat i u iOS 16. Důkazy o sledovaných údajích nalezete ve videu níže.

Vypli jste si ukládání a sdílení dat ? Applu je to jedno (zdroj: Mysk):

Souběžně se navíc rozjíždí další kolo odvolacího řízení proti dříve vynesenému verdiktu v případu Apple vs. Epic. Druhá zmiňovaná firma se chce vrátit zpět na AppStore, Apple zase brání tomu, aby se na iOS nějak výrazně prosadily (levnější) platební systémy třetích stran. A pokud bude pokračovat neustálé odvolávání, mohl by finální verdikt padnout až v roce 2025...

Zdroj: Gizmodo, Apple Privacy