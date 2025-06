Apple může elegantně vyřešit své zaostávání s umělou inteligencí. Nabízí se odkup Perplexity AI

Apple se chystá k strategickému kroku, kterým by si mohl výrazně vylepšit pověst a reputaci ve světě mobilní umělé inteligence. Podle nejnovějších informací Apple zvažuje koupi umělé inteligence Perplexity AI od stejnojmenného startupu. Jednání jsou zatím v počátcích a nemusí nutně vést k oficiální nabídce. Přesto by pro Apple případná akvizice Perplexity AI představovala strategický krok, který by mu v oblasti umělé inteligence výrazně pomohl, a hlavně by dávala smysl více než kdy jindy.



Perplexity už má svého funkčního AI asistenta. Applu by se toto řešení určitě náramně hodilo i v souvislosti s vývojem ještě chytřejší Siri nebo s náhradou Googlu jakožto defaultního vyhledávače

Google platí Applu každý rok 20 miliard dolarů za to, že je jeho vyhledávač v prohlížeči Safari přednastavený jako výchozí. Aktuálně však probíhá soudní řízení, které tuto spolupráci staví do nepříznivého světla a je pravděpodobné, že obě firmy budou muset od této spolupráce upustit. Apple by v případě Perplexity AI získal silnou alternativu, kterou by mohl Google zcela nahradit. Navíc by měl nad vyhledáváním přímou kontrolu, což u Googlu samozřejmě neplatí.

Podobně cíle měla Meta a má Samsung

Zajímavostí je, že pokud by Apple koupil Perplexity AI, výrazně by tím narušil plány Samsungu. U jihokorejského giganta se už dlouho spekuluje o tom, že chce do této společnosti výrazně investovat. A to natolik, že má být Perplexity výchozím hlasovým asistentem u chystané řady Galaxy S26, který by nahradil dosud používané Gemini.

Perplexity je možná skutečně to, co Apple potřebuje – ať už interně, nebo s ohledem na vnímání této značky laickou i odbornou veřejností. Pokud by Perplexity skutečně odkoupil, byl by to signál smysluplné investice do pokročilých AI modelů pro funkce svých operačních systémů a budoucího hardwaru. Současně by mohl pokračovat i vývoj Apple Intelligence, která by se mohla zaměřit na specifické mezery v AI funkcích, takže by se nesnažila dohnat vše najednou, což samozřejmě nejde ze dne na den. To by Applu výrazně ulehčilo práci a pomohlo mu vrátit se zpět s konkurenceschopným AI řešením, které dosud jen zaostává za konkurencí.

Za zmínku stojí fakt, že Perplexity chtěla letos odkoupit už společnost Meta, ale nakonec investovala miliardy dolarů do společnosti Scale AI. Jak to dopadne s Applem? Podaří se mu odkoupit Perplexity AI nebo ji „přenechá“ Samsungu?