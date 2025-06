Apple může mít svoje AI zařízení dřív než OpenAI. Stačí plně využít potenciál Apple Watch

První vlna samostatných AI zařízení (Humane AI Pin, Rabbit R1) rozhodně nezaujala, z jejich chyb se však mohou poučit další výrobci. Největší potenciální hrozbou pro Apple je projekt, na kterém aktuálně pracuje Jony Ive – bývalý designér Applu – společně s OpenAI. Má se jednat o minimalistické zařízení na krk bez displeje, ale s fotoaparátem a mikrofony, které sice nemá nahradit iPhone, ale jako zařízení nové kategorie od velkého hráče ve světě AI vzbuzuje minimálně respekt. Apple má přitom v rukou všechny nástroje k tomu, aby nástup tohoto nového zařízení zcela eliminoval – a to přímo na zápěstí.



Nějak takto by mohlo vypadat nové AI zařízení od OpenAI. Není však lepší využít nositelnost, kterou už spoustu let nosíme na těle?

Současný trend spočívá v hledání zařízení nového typu, ať už jsou to chytré brýle, sluchátka s umělou inteligencí nebo AI přívěsky. Osobně si však myslím, že na další samostatné mobilní zařízení není prostor. Kromě telefonu nosíme u sebe tablety, chytré hodinky, sluchátka nebo chytré prsteny. Právě Apple Watch zřejmě nejlépe splňují definici ideálního mobilního zařízení – už teď je máme na ruce, mají mikrofony, reproduktory a podle zákulisních zpráv do nich chce Apple v budoucnu přidat i fotoaparát pro účely takzvané „vizuální inteligence“.

Kdyby se Apple trochu snažil, mohl by ukončit snahy o samostatná AI zařízení ještě dříve, než by se o ně veřejnost začala zajímat.

Není třeba vymýšlet další zařízení na tělo

Problém spočívá v tom, že Apple Watch jsou v současné době vnímány primárně jako zdravotní a fitness zařízení. Prozradí vám, jak se hýbete, jak (ne)dobře spíte nebo třeba detekují vaše pády. Aby se z nich mohlo stát primárně AI zařízení, bylo by nutné na zápěstí dostat opravdu chytrou Siri nebo zcela novou podobu umělé inteligence. Apple má hotové propojení s iPhony, pro úsporu energie by stačilo deaktivovat displej a rázem máme na zápěstí AI nositelnost, která je všude s vámi.

Apple Watch jsou vlastně ideální kandidát, protože první generace skutečně plnohodnotných AI hodinek by nepotřebovala fotoaparát. Mohly by poslouchat, co se kolem děje. Hodinky by mohly fungovat jako druhá paměť – věděly by, kdy vám někdo něco řekl, nebo jim můžete cokoliv nadiktovat. Příkaz by zprostředkoval iPhone, ať už lokálně, nebo v cloudu. Pro spuštění AI v hodinkách by stačilo jen přeprogramovat boční tlačítko. Apple má vše připravené, tedy téměř vše – chybí mu kvalitní umělá inteligence.

Apple zatím jen ve světě umělé inteligence neúspěšně dohání konkurenty OpenAI a Google, což je bohužel velmi znatelné. Přesto má na dosah ruky AI hodinky, díky kterým bychom o jakákoliv další samostatná AI zařízení ztratili zájem. Jenže k tomu by musel hodně zabrat a udělat ze své AI nepostradatelný nástroj. Zatím bojuje s tím, aby AI fungovala alespoň tak, jak uživatelé očekávají a aby fungovala po celém světě. S tím konkurenční OpenAI, Gemini a Xiaomi nemají žádný zásadní problém.

Osobně by pro mě byly AI hodinky logickým vyústěním aktuálních snah o mobilní umělou inteligenci. Když má něco udělat AI, stejně musím vzít telefon do ruky, vyvolat patřičný režim a nadiktovat, co po AI potřebuji. Hodinky na zápěstí by to všechno podstatně vylepšily a možná přesvědčily spoustu uživatelů o tom, že má mobilní umělá inteligence hlubší smysl. A že neslouží jen k mazání objektů na fotkách.