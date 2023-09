Apple myslí na Česko, spouští český newsroom. Fanoušci dostanou veškeré novinky z první ruky

Apple se evidentně poslední měsíce začíná více zajímat o český trh. Potvrzují to nové lokalizované služby do češtiny. Už v květnu Apple tak trochu v tichosti spustil oficiální český youtube kanál, kde najdeme hlavní videa od Applu přeložená do češtiny. Nyní firma přidává další infokanál, který potěší nejen zaryté fanoušky značky, ale i hlavně nás - novináře.



V květnu Apple spustil lokalizovaný YouTube kanál pro Českou republiku, dnes k tomu přidává i český newsroom se zprávami pro novináře i fanoušky

Vůbec poprvé totiž firma na svém webu spustila český newsroom, tedy místo, kde vydává ty nejčerstvější zprávy přímo z Applu. Jedná se přitom o novinky různého druhu od finančních výsledků firmy přes zapojení společnosti do různých projektů, až po představení nejnovějších produktů a služeb. Český newsroom najdete na adrese: https://www.apple.com/cz/newsroom/.

Spuštění portálu je tak akorát před plánovanou keynote, kde by měl Apple příští týden dle všech uniklých informací představit nové iPhony 15, nové Apple Watch a také sluchátka AirPods s USB-C konektorem. Všechny novinky a detaily o nových produktech zde budou příští týden pravděpodobně zveřejněné ihned po uvedení, jako tomu bývá v anglickém originále. Každopádně spuštění dvou informačních kanálů v našem jazyce takhle krátce po sobě zřejmě nebude náhoda a evidentně i náš malý trh začíná být pro kalifornského giganta důležitý.