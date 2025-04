Apple na dvacetileté výročí iPhonu chystá velké věci. Celoskleněný model Pro a také první skládací telefon

Podle vyjádření Marka Gurmana z Bloombergu plánuje Apple na dvacetileté výročí u svých mobilních zařízení velké změny. Na trhu se má objevit první generace skládacího iPhonu a také nový vylepšený Pro model. A pokud se bude Apple držet aktuálních plánů, mělo by se jednat o splnění starší vize Jonyho Ivea. Te si vysnil iPhone, který by vypadal, jako by byl vyrobený z jednoho kusu skla, resp. měl displej bez jakýkoliv okrajových rámečků. První větší změny v designu iPhonů máme čekat už letos u iPhonu 17 Air, výraznější proměna má nastat už příští rok.



První designové změna se letos odehraje u iPhonů 17, které dostanou výraznější fotomodul na zádi. iPhone 17 Air zase ztenčí dělo. To vše ale mají být jen „předskokani“ k iPhonům, které se na trh dostanou příští rok na podzim

Celoskleněný iPhone sice na první pohled vypadá jako noční můra uživatelů, kteří si jej určitě nebudou chtít nechat spadnout na zem. Podle dosavadních spekulací však chce Apple u výročí iPhonů šokovat, a celoskleněný telefon – to je přesně inovace ve stylu Applu. Sluší se zmínit i to, že Apple první iPhone představil 9. ledna 2007, ovšem „výroční“ iPhony má připravovat pro premiéru, která proběhne už příští rok na podzim, tj. ještě v roce 2026.

iPhone celý ze skla a také první skládačka

Mark Gurman se zmiňuje i o letošních připravovaných iPhonech, které mají velmi výrazně připomínat iPhony 16. Konkrétně to platí i o iPhonu 17 Pro, který bude z přední strany totožný, ale bude mít jiný design zadního fotomodulu. Barva zad by však měla být, oproti dřívějším informacím, jednotná. K žádným dalším výrazným změnám však zřejmě nedojde. Ztenčený iPhone 17 Air pak má být prvním výraznějším krokem „do neznáma“, na což bude chtít o rok později navázat celoskleněný iPhone.

A to společně se skládacím telefonem od Applu, který je ve vývoji už několik let. Oslava dvacetiletého výročí je pro Apple zřejmě ideálním momentem k jeho oficiálnímu uvedení. Skládací telefony jsou na trhu už řadu let, přičemž technologie pantů a displejů se neustále vylepšují. A zatímco dříve Apple nebyl s jejich kvalitou spokojený, zdá se, že americký gigant dal konečně celému projektu zelenou.