Apple nabídne placené podcasty. Platit budou nejen posluchači, ale i tvůrci

Apple představil novou podcastovou službu, která staví na předplatném, a má konkurovat Spotify a síti Patreon. Uživatelé s ní získají přednostní přístup k epizodám podcastů bez reklam, ale i bonusovému materiálu, na který „běžní“ posluchači nedosáhnou. Výměnou za to budou moci svým oblíbeným tvůrcům platit. Na výběr budou mít z několika možností, které si určí sám vydavatel.

Předplatné se má spustit příští měsíc, kdy se dostupnost aplikace Podcasty (zdarma pro iOS) rozšíří na 170 regionů a zemí. Ceny za každé předplatné si určují sami tvůrci, stejně jako to, co za ně posluchači dostanou. Standardně budou poplatky účtovány měsíčně, ale tvůrce může udělat i různé slevové akce za roční platby. Nebudou chybět ani bezplatné „zkušební“ verze s ukázkovými epizodami, nebo rodinné sdílení, kdy může za jednu cenu poslouchat až 6 členů rodiny.

Apple se ale možná šidí tím, že nabízí aplikaci Podcasty separátně od Apple Music. Spotify má v tomto navrch, protože veškerý obsah nabídne v jednom titulu a to i na platformě Android, kam Apple se svými podcasty (zatím) nedosáhne (jsou ale dostupné i na macOS). Pokud jste ale tvůrci podcastů, musíte počítat s tím, že si Apple za své služby také něco naúčtuje. Konkrétně je to 549 Kč ročně + 30 % z každého předplatného. Společnost také spustila nový web Apple Podcasts for Creators. Zde tak mohou tvůrci spravovat své pořady a získávat různé metriky jejich výkonu.