Apple napoprvé uhájil AppStore. Návrh zákona, o nějž usilovali vývojáři, neprošel

Senát v americkém státě Severní Dakota odmítl návrh zákona (Senate Bill 2333), který by vývojářům umožnil k distribuci a platbám za aplikace využívat i jiné platformy než markety AppStore nebo Google Play. Zákon do tamního senátu měla údajně prolobbovat společnost Epic Games spolu s „Koalicí za férové aplikace“, uvádí Engadget. Senátoři návrh poměrem hlasů 36 : 11 zamítli.

Apple už dříve uvedl, že pokud by byl zákon schválen v této podobě, mohlo by to znamenat „konec iPhonu tak, jak jej známe“. Firmám a vývojářům sdruženým pod hlavičkou Koalice vadí zejména vysoká provize 30 %, kterou musí Applu odvádět za stažení placených aplikací z jeho marketu, včetně veškerých in-app nákupů. Jiným způsobem se přitom, na rozdíl od Androidu, aplikace do zařízení Applu dostat nemohou.

Epic Games prostřednictvím svého mluvčího popřela, že by za zákon lobbovala, nicméně připustila, že s jeho zněním souhlasí. Firma stojící mimo jiné i za populární hrou Fortnite vede s Applem paralelně soudní spor o stažení Fortnite z AppStoru. Apple nemůže být úplně v klidu ani na jiných frontách – o podobném zákonu uvažuje jiný americký stát Arizona a o určité formě regulace marketů s aplikacemi dlouhodobě uvažuje i Evropská unie.

