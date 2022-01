Apple někomu šlápl na kuří oko. Evropští operátoři se bouří proti funkci iCloudu, která je připraví o peníze

Apple v rámci systému iOS 15 nabízí přístup k funkcí iCloud Private Relay, která slouží něco jako šifrovaná VPN pro všechnu konektivitu skrz prohlížeč Safari u iPhonů a iPadů. I přesto, že je funkce zatím stále v betaverzi (uživatelé si ji musí ručně aktivovat a ještě být součástí beta programu od Applu), už stihla vzbudit nevoli evropských operátorů. Ti se dokonce obrátili na Evropskou komisi, aby funkci Private Relay na území EU zablokovala. Pokud by se tak nakonec stalo, dříve než za rok se potřebná legislativa schválit nepodaří...

Vodafone, Telefónica, Orange a T-Mobile v otevřeném dopise shodně prohlásili, že: „Funkce Private Relay odřízne sítě a servery od přístupu k důležitým síťovým datům a metadatům“, což by mohlo mít významné důsledky s ohledem na podkopání evropské digitální suverenity.“ Toto ostré vyjádření operátorů je rozhodně po pováženou, protože služba zdánlivě připomíná běžnou VPN, kterou uživatelé v telefonech používají věčnost, a dosud s tím nebyl žádný problém...

K čemu slouží Private Relay?

Při prohlížení internetu mohou být (a také jsou) některé informace zaznamenávány vašim operátorem. Jmenovitě se jedná o záznamy DNS či o IP adresy. Tyto informace jsou následně využity k vytvoření jakéhosi vašeho „digitálního profilu“ pro aktivity v prohlížeči propojené s vaší polohou, který může být v budoucnu potenciálně využit... Ano, nehledejte v tom nic jiného, než zisk a přeprodej dat pro marketingové účely.

Funkce Private Relay tyto informace před třetími stranami skrývá, tedy za předpokladu, že máte funkci aktivní a využíváte prohlížeč Safari. Podle vyjádření Applu při aktivní funkci nemůže nikdo, ani operátor či samotný Apple, vidět IP adresu webu, který jste právě navštívili. Apple tak efektivně chrání uživatele před „sledovacími službami“ třetích stran, a do dvojúrovňově.

První relay šifruje DNS záznamy stránek, které navštěvujete, a vaší fyzickou adresu, druhé zase generuje dočasnou IP adresu ke stránce, kterou chcete vidět. Dříve přesná adresa je při „složení“ obou relay pouze generická. Vše navíc probíhá na pozadí bez jakéhokoliv zásahu do kvality či rychlosti prohlížení webových stránek. Pokud by vás zajímal popis služby do nejmenšího detailu, můžete si pročíst tento whitepaper.

Detailní vysvětlení předností funkce Private Relay:

Funkci Private Relay aktivujete jen tehdy, pokud jste členem Apple Beta Software Programu, a najdete ji v Nastavení - <vaše uživatelské jméno> - iCloud - Private Relay. Funkci si sice musíte nyní ručně aktivovat, v budoucnu však má být aktivní automaticky přímo při prvním zapnutí iPhonu. A je jasné, že tohle se operátorům rozhodně líbit nebude, protože přijdou o spoustu drahocenných uživatelských dat.

Britští operátoři se přidali k otevřenému dopisu, který se staví proti funkci Private Relay, operátor O2 dokonce podal stížnost na místního telekomunikačního regulátora. Na druhou stranu, Apple musel v jednotlivých zemích nejprve zažádat o povolení této funkce, což se v Británii již stalo, a to bez jakýchkoliv výjimek. Na vznesené doplňkové dotazy ze strany deníku The Telegraph ani jeden z britských operátorů nereagoval, resp. někteří uvedli pouze suchou větu „Bez komentáře!“.

Private Relay však vychází ze zákonů a omezení jednotlivých zemí, takže funkce nefunguje všude na světě. Již teď víme o tom, že Private Relay není možné aktivovat v Bělorusku, Kolumbii, Číně, Egyptě, Kazachstánu, Saudské Arábii, Jihoafrické republice, v Turkmenistánu, Ugandě a také na Filipínách. Přidají se k tomuto nevelkému seznamu brzy i další země Evropy?

Zdroj The Telegraph, Apple Support Via 9to5mac