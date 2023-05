Apple nenápadně zdražuje. Průměrná cena iPhonu se za rok zvýšila o více než dva tisíce korun

Applu se tradičně daří v předvánočním období, kdy jdou jeho iPhony doslova „na dračku“, tentokrát se však stala překvapivá věc. Podle analýzy CIRP i přes všechny globální problémy s válkou na Ukrajině a vysokých cenách energií, které se promítají, jak cen produktů a služeb, rekordně vzrostla průměrná cena jednoho prodaného iPhonu. Jen za rok se tato částky zvýšila téměř o dva a půl tisíc korun!

Za vyšší průměrnou cenou lze hledat, jak zdražování na straně Applu, kdy se zvýšily, nejen uvodní ceny novinek, ale i ceny starších modelů, tak změnu chování uživatelů. Ti stále častěji sahají po dražších modelech iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max, a to ve vyšších paměťových konfiguracích, které se do průměrné ceny promítají velmi výrazně. Navíc i základní iPhone 14 a zvětšený iPhone 14 Plus táhnou uživatele více, než iPhone 13 Mini.



Průměrná cena prodaného iPhonu se neustále zvyšuje. Jen za poslední rok stoupla zhruba o dva a půl tisíce korun. Kolik jsou vlastně potenciální zájemci ochotni investovat do nového iPhonu? (Zdroj: CIRP)

Apple tak poměrně nečekaně hlásí vzestup průměrné ceny prodaného iPhonu na rekordní hladinu, a to k letošnímu březnu. Tedy v době, kdy by to vůbec nikdo nečekal. Cena iPhonu se dostala těsně pod psychologickou hranici tisíce dolarů, přesnější řečeno na metu 988 dolarů, což dělá bezmála 21 tisíc korun.

Cena průměrného iPhonu od roku 2020 stabilně roste, tedy až na jednu výjimku, ovšem tak výrazný meziroční nárust překvapil i mnohé analytiky. Analýza však uvádí, že za vším může být i vzrůstající hodnota iPhonů z druhé ruky, které se drží vyšší cenu po delší dobu, a současně různé trade-in programy, díky nimž mají noví zájemci o iPhony snížené pořizovací náklady. Domů si však odnášejí iPhony, jejichž průměrná cenovka se povážlivě blíží 21 tisícům. A do boucna bude „ještě hůř“.

Applu nestačí už tak vysoké ceny, kdy si za 1TB variantu iPhonu 14 Pro Max dovolí účtovat 53 490 Kč, a od letošní generace iPhone 15 hodlá ještě zdražit! Podle spekulací mají mít letošní Pro varianty cenu vyšší až o 200 dolarů (cca 4 300 Kč), což by vytvořilo propastnou mezeru mezi základními modely a jejich „Pro“ variantami. Na jednu stranu se jedná o nelogický krok, na stranu druhou tím však Apple zřejmě docílí ještě rekordnějších prodejů, než dříve. Vysoká cena Pro variant bude pro spoustu uživatelů paradoxně velmi lákává, protože za ní zcela jistě dostanou „něco“ navíc. Je ale otázkou, kde se toto zdražování zastaví...

Jakou částku jste ochotni investovat do nového iPhonu? Je pro vás očekávané zdražení o zhruba čtyři a půl tisíce výrazným zásahem do budoucích plánů, nebo si nový iPhone pořídíte stůj co stůj? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

