Apple neschválil aktualizaci Spotify. Ukazuje totiž, o kolik by předplatné mimo App Store bylo levnější

Streamovací hudební gigant Spotify má opět problémy s Applem. A to kvůli poslední aktualizaci mobilní aplikace, ve které se objevují navíc pouze cenové podmínky toho, pokud si v EU objednáte předplatné mimo App Store. Jenže Apple má podmínky nastaveny tak, že i z odkazů na alternativní platební metody si bere téměř třetinové provize. Spotify však do aplikace neuvedlo žádný přímý odkaz a jen uživatele v textu odkázalo na své webové stránky (bez uvedení přesné webové adresy). I to však má podle Applu známky „odkazování“, a publikaci aplikace v App Storu neschválil.



Apple a Spotify – to je nekonečný boj. Protože Apple vybírá poplatky i za nákupy mimo App Store uskutečněné pomocí odkazu, přišlo Spotify s tím, že uvádí ceny předplatného, které je dostupné „na webu služby“. Apple však toto tvrzení vidí jako odkaz, a bude požadovat 27 % z každého nákupu...

Apple kontruje tím, že aby aplikace mohla odkazovat na své vlastní stránky nebo jiné možnosti platby, musí splňovat certifikaci v programu Music Streaming Services App (EEA). A to znamená mimo jiné to, že si Apple vezme z nákupů mimo App Store 27% provize, resp. 12% provize v případě automatického obnovení předplatného, resp. za situace, kdy je vývojář členem tzv. Small Business Programu.

Apple v odůvodnění neschválení aktualizace Spotify přímo uvádí, že když aplikace někam odkazuje, nemusí obsahovat fyzický klikatelný odkaz. Nejde nám však do hlavy, jak by Apple spojil fyzický nákup s tím, že na něj bylo odkázáno z aplikace...

Nejde o nic jiného než o peníze

Je zřejmé, že obě stranám jde o peníze. Applu potenciální unikají poplatky „bez práce“, Spotify by si zase mohlo finančně přilepšit. Přesto je na současné situaci zarážející, že i přes regulace a změny podmínek je to stále Apple, který si může vymyslet důvod (např. „odkaz bez odkazu“), proč neschválit aktualizaci aplikace. Regulace v EU je určná k tomu, aby měli uživatelé větší možnost výběru při nákupu obsahu ve smartphonech, který by u alternativních poskytovatelů mohl být levnější. Jenže to, jak k věci přistupuje Apple, znamená, že se vlastně nic nemění.

Applu zřejmě nestačila nedávná pokuta 1,84 miliard EUR za zneužívání dominantního postavení na trhu. Apple nyní kvůli svým novým pravidlům, reagujících na nařízení DMA, čelí dalšímu vyšetřování. A pokud se potvrdí, že se snaží různými kličkami vyhnout tomu, co po něm (ale i po ostatních) požaduje EU, nemusí to být první ani poslední pokuta...

Zdroj: Techcrunch, TheVerge