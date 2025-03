Apple nesmí znevýhodňovat cizí příslušenství. Hodinkám konkurence musí povolit stejné funkce jako svým Apple Watch

Když chce něco Evropská komise po Applu, pro amerického giganta to nikdy neznamená nic dobrého. EU prakticky postupnými kroky boří „oplocenou zahradu“ (anglicky „walled garden“), kterou si Apple v posledních letech tak poctivě budoval, a tentokrát EU přišla rovnou s bourací koulí. Vše kvůli tomu, aby uživatelé iPhonů nebyli nuceni využívat zařízení od Applu jen kvůli tomu, že jeho služby nejsou kompatibilní s jinými platformami, resp. kvůli produktům třetích stran, které dosud k iPhonům nelze připojit.

Pravidla se opět opírají o nechvalně známý zákon DMA (Digital Markets Act), a tentokrát jsou hodně striktní a jdou rovnou k věci, aby si je Apple (zase) nemohl vyložit po svém.

Co to znamená pro uživatele iPhonů?

Pro evropské uživatele produktů od Applu jsou navrhované změny skutečně zásadní, a mnohém případě i revoluční. Díky nim se podstatně zvýší skupina zařízení, kterou můžete připojit k iPhonům, a které budou mít stejné základní funkce jako doplňkové produkty od Applu.



Apple Watch už nebudou mít u iPhonů výhradní postavení. EU po Applu požaduje aby zpřístupnil notifikace a další základní funkce i pro hodinky třetích stran

Apple už nadále nesmí upřednostňovat připojení svých zařízení k iPhonům a iPadům, protože musí všem zařízením poskytovat stejné funkce bez rozdílů. U hodinek třetích stran musí fungovat push notifikace včetně zasílání obrázků a reakce na notifikace z hodinek. U sluchátek třetích stran musí být k dispozici jednoduché párování, např. v podobě obrazovky, která se objeví při přiblížení sluchátek k iPhonu. Zařízení pro virtuální realitu zase mají získat kvalitnější a rychlejší přenos dat při propojení s iPhony. Propojená zařízení mají v neposlední řadě automaticky získat z iPhonu data o lokální Wi-Fi síti, aby se k ní mohla připojit bez opětovného zadání hesla.

Apple dále musí v EU povolit používání a komunikaci se službami, které fungují jako AirDrop. Právě ten je totiž nejčastěji zmiňovaným důvodem, proč uživatelé nechtějí (popř. nemohou) přejít na konkurenční platformu. Jenže zatím není jasné, jak toho chce EU dosáhnout, protože už teď existují služby a řešení, která umožňují posílání souborů mezi iPhony a Androidy na podobném principu jako AirDrop.

I u AirPlay už existují alternativy a řada zařízení třetích stran už tento standard podporuje. Apple však podle EU musí v Evropě umožnit společnostem vytvořit si vlastní komunikační protokol ke streamování multimédií do televizí, chytrých reproduktorů a dalších zařízení třetích stran.

EU dále nařídila Applu, aby zrychlil datové přenosy (např. peer-to-peer Wi-Fi) a otevřel NFC čip alternativním službám, které by mohly nahradit Apple Pay.

A co to znamená pro Apple?

Spoustu starostí a problémů, a také zcela jistě neochotu na nová pravidla přistoupit. Zásah do iOS je totiž velmi výrazný, a Applu se jistě nebude chtít zpřístupnit stejné možnosti, práva a funkce jako u Apple Watch a AirPodů i pro nositelnosti a sluchátka třetích stran. Apple musí z rozhodnutí EU bezplatně poskytnout pro všechny typy zařízení kompletní, přesné a dobře zdokumentované softwarové API, které mohou využít pro plnohodnotnou komunikaci s iPhony výrobci zařízení třetích stran. Apple je nesmí nijak omezovat, nové funkce musí zpřístupnit ve stejnou dobu, jako se objeví u jeho zařízení, a musí třetím stranám poskytnout návody k implementaci a případně i technickou pomoc. A to se mu líbit určitě nebude.

Očekáváme, že se Apple k těmto změnám brzy vyjádří negativně, a jeho argumentací opět bude bezpečnost platforem iOS a iPadOS. A to proto, že bude muset všem ostatním vlastně ukázat, jak konkrétně softwarově řeší určité funkce v systémech iOS a iPadOS. Pokud některé funkce zastarají, musí o tom dát vědět všem dopředu. Dále musí poskytnout vývojářům veřejné webové stránky, na kterých budou vidět žádosti vývojářů o přístup k systémům iOS a iPadOS. Na žádosti musí odpovídat do stanoveného časového intervalu, a případné změny kvůli třetím stranám musí včas zakomponovat do systémů iOS a iPadOS.

Časový rámec změn v systémech iOS a iPadOS v EU: notifikace z iOS v nositelnostech třetích stran – do konce roku 2025 (beta s uživatelským výběrem kategorie notifikací), do 1. června 2026 (plná funkčnost)

(beta s uživatelským výběrem kategorie notifikací), (plná funkčnost) širokopásmové peer-to-peer Wi-Fi připojení – Wi-Fi Aware 4.0 v iOS 19 , Wi-Fi Aware 5.0 v další verze systému vydané nejpozději po vydání specifikací tohoto standardu

, Wi-Fi Aware 5.0 v další verze systému vydané nejpozději po vydání specifikací tohoto standardu snadné párování zařízení při přiblížení k iPhonu – do konce roku 2025 (beta), do 1. června 2026 (funkční pro koncové uživatele)

(beta), do (funkční pro koncové uživatele) automatické vykonávání akcí z tzv. companion aplikací třetích stran – v iOS 19, resp. do konce roku 2025 (cílené ukončení a vypnutí Bluetooth a Wi-Fi), v iOS 20, resp. do konce roku 2026 (všechna pravidla)

(cílené ukončení a vypnutí Bluetooth a Wi-Fi), v iOS 20, resp. (všechna pravidla) bezdrátový přenos dat na krátkou vzdálenost – do 1. června 2026 (musí existovat relevantní funkční standard), od iOS 20 nebo do konce roku 2026

(musí existovat relevantní funkční standard), od iOS 20 nebo automatické připojení k WI-Fi – v iOS 19 nebo do konce roku 2025 (základní parametry), do 1. června 2026 (sdílení Wi-Fi informací jako s vlastními zařízeními od Applu)

– v iOS 19 nebo (základní parametry), (sdílení Wi-Fi informací jako s vlastními zařízeními od Applu) media casting – v iOS 20 nebo do konce roku 2026 (všechna pravidla)

(všechna pravidla) automatické přepínání zvukového zdroje – do června 2026 (částečná funkčnost), do 1. června 2027 (plně funkční efektivní řešení)

(částečná funkčnost), (plně funkční efektivní řešení) čtení a zápis na NFC – v iOS 19 nebo do konce roku 2025

EU navíc Applu nařídila i termíny, do kdy musí být jednotlivé změny splněné, popř. konkrétní verzi iOS. Bohužel neexistuje jeden přesný termín, ale řada různých dílčích termínů. Některé změny musí proběhnout do konce roku 2025, jiné do konce roku 2026, a poslední úpravy má Apple povolené až k datu 1. června 2027.