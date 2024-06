Testujeme iOS 18. Těchto 11 funkcí nás zaujalo nejvíc. Budou i lepší, ale na ty si musíme počkat

Apple na konferenci WWDC představil operační systém iOS 18. Nelenili jsme a hned jsme si ho v rámci vývojářské bety nainstalovali. Hned v úvodu je ale třeba říci, že systém ještě zdaleka není kompletní a spousta z hlavních funkcí v systému chybí, a to bohužel včetně Apple Intelligence či vylepšené Siri. Tyto novinky přijdou později.

Jsou zde ale funkce jako SMS zprávy přes satelit, či placení Tap To Cash, které zatím zůstanou funkční jen v zahraničí. Dokonce ani ohlášená podpora RCS zpráv zatím v první betě není dostupná. Přesto se v systému vizuálně hodně změnilo a vše si v článku ukážeme.

1. Nové ovládací centrum

Jedna z prvních věcí, které si po spuštění iOS 18 všimnete je kompletně přepracované ovládací centrum. Mimo to, že jsou jeho prvky kulatější je jiné v tom, že má nově více karet. Konkrétně hlavní s přepínači a rychlými volbami jako znáte, další s hudebním přehrávačem, třetí pro ovládání chytré domácnosti a poslední s podrobným nastavení sítí. Mezi kartami se snadno přepnete swajpováním a dokonce lze karty i přidávat, pokud by vám nestačili. Šikovné je, že lze nově měnit i velikost přepínačů, takže si ty nejoblíbenější můžete třeba zvětšit, a to se hodí.