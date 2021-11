Apple obětoval iPady kvůli nedostatku čipů. Některé jejich komponenty použije radši pro iPhony

Nedostatek čipů Apple zřejmě zasáhl více, než předpokládal a bude nucen ještě více omezit výrobu. Už v říjnu musel snížit cíl výroby nových iPhonů o 10 milionů kusů, ale zřejmě ani to nebude stačit. Podle nových informací od agentury Nikkei bude firma nucena kvůli nedostatku čipů také obětovat část výroby nových iPadů. Server dokonce uvádí, že výrobu nových tabletů Apple omezí až na polovinu.

Apple evidentně vidí, že po nových iPhonech 13 a 13 Pro je vysoká poptávka a mají pro firmu nejvyšší prioritu. Kromě omezení výroby tabletů dokonce začne snižovat i výrobu starších modelů iPhonů a použitelné komponenty z nich raději vsadí do nejnovějších modelů. Firma přitom až do podzimu zvládala krizi s chybějícími komponentami mnohem lépe než ostatní konkurenti, nakonec ale i tak cupertinského giganta tento problém doběhl a nevypadá to, že by se situace měla zlepšovat.

Sám Tim Cook v týdnu se zveřejněním finančních výsledků varoval, že výsledky za třetí kvartál už byly sice nedostatkem čipů částečně ovlivněny, ale v posledním kvartále se projeví daleko více. Pokud tedy sháníte jablečné dárky pod stromeček, možná by nemusel být špatný nápad, si je včas objednat s dostatečným předstihem.

