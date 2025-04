Apple oddálí dopad cel díky zásobám. Zdražení se ale iPhonům 17 nevyhne, základní model překročí hranici 23 000 Kč

Když se světový trh rozkolísá kvůli politickým rozhodnutím, technologičtí giganti to pocítí jako první. Apple, tradičně známý svým pečlivým plánováním a kontrolou nad výrobou, nyní čelí tvrdé realitě. Americká vláda totiž uvalila vysoká cla prakticky na veškerý dovoz. Apple, který stále závisí na čínských montovnách, kvůli tomu čelí výraznému zvýšení nákladů.

Apple se ocitá pod tlakem nových cel, které zasáhly téměř všechny země. Největší ránu dostala Čína, kde Apple vyrábí většinu svých produktů, která čelí 54% sazbě. Přestože Apple má výrobní závody také v Indii, Vietnamu a Brazílii, ani tyto regiony nejsou ušetřeny zvýšených nákladů. Generální ředitel Tim Cook se přitom neúspěšně snažil přesvědčit prezidenta Trumpa o výjimce pro svou firmu.

Zásoby oddálí dopad cel

Aby firma zmírnila dopad na zákazníky, vytvořila si ještě před zavedením zvýšených celních sazeb na americkém trhu dostatečnou zásobu iPhonů řady 16. Tento krok jí umožní alespoň po nějakou dobu prodávat své telefony za stávající ceny. Některé z těchto produktů mohou být posledními „čínskými“ iPhony v USA. Nicméně jde jen o krátkodobé řešení – zásoby se během několika měsíců vyčerpají a nové modely budou pravděpodobně dražší. To by mohlo ovlivnit i chystaný podzimní debut iPhonu 17, který bude muset reflektovat vyšší náklady.

Reciproční cla zavedená administrativou Donalda Trumpa

Zásadní změnou bude pravděpodobně překročení psychologické hranice 999 dolarů (v přepočtu asi 22 930 Kč) za základní model. Tato cena platila od uvedení iPhonu X v roce 2017 a stala se jakýmsi nepsaným standardem. Nyní však dle informací od novináře Marka Gurmana z Bloombergu přijde zdražení, což by mohlo zákazníky nepříjemně překvapit. Odhaduje se, že cenový nárůst může být minimálně 50 dolarů (tj. v přepočtu cca 1150 Kč).

Dalším důsledkem Trumpových cel bude postupný přesun výroby z Číny do jiných zemí, jako je Indie a Vietnam. V tomto případě nejde o nový trend, ale současná situace jej výrazně urychlí. Budoucí produkty Applu tak budou stále častěji pocházet z těchto regionů. Tento krok však může ovlivnit kvalitu a dostupnost výrobků na různých trzích.

Pořád to samé za vyšší cenu?

Nejde ale jen o čísla. Zvýšení cen přichází v době, kdy Apple bojuje s kritikou, že nové modely nepřinášejí dostatečně zajímavé inovace. Pokud zákazník uvidí vyšší cenu a k tomu jen minimální rozdíly oproti předchozí generaci, může si položit otázku: „Proč bych měl připlácet?“ A právě tady může Apple narazit – loajalita uživatelů má své limity. S každým zdražením roste riziko, že lidé začnou hledat alternativy.

Shrnuto a podtrženo: Apple sice na první pohled zvládá novou situaci s elegancí sobě vlastní, ale pod povrchem se skrývá časovaná bomba. Vysoká cla ovlivní nejen ceny, ale i tempo inovací, strukturu dodavatelského řetězce a možná i samotnou image značky. Pro uživatele to znamená jediné – připravit se na to, že se ceny iPhonů už možná nikdy nevrátí na dřívější úroveň. A možná si i položit otázku, jestli za to pořád stojí.

Ať už se budoucnost Applu bude ubírat jakýmkoli směrem, jedno je jisté – globální ekonomické změny přinutí technologické giganty přizpůsobit se novým pravidlům hry. Apple sází na svou schopnost inovace a strategického plánování, ale zda to bude stačit k udržení loajality zákazníků, ukáže až čas.