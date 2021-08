Apple odkládá hlavní funkci iOS 15. Přijde až později na podzim

Apple v červnu představil operační systém iOS 15, který narozdíl proti loňské verzi nabízí spíše méně výrazné novinky. Tou hlavní novinkou, kolem které se celý operační systém točí je však funkce SharePlay. Funkce v rámci, které může více uživatelů při FaceTime hovoru společně sledovat stejné video nebo poslouchat totožnou skladbu na každém zařízení samostatně, a to v synchronizovaném čase.

SharePlay přitom má velké ambice. Integrováno bude přímo do velkých video platforem jako HBO Max, Disney+, Hulu, TikTok, Twitch, NBA a dalších. Vzhledem ke komplexnosti služby ovšem její spuštění zřejmě nebude tak snadné, jak se zpočátku zdálo. Apple totiž oznámil, že nakonec vůbec nebude součástí finální verze systému, kterou uvolní veřejnosti v září, ale přijde až někdy později na podzim.

Ještě zajímavější je, že funkce nedávno čerstvě dorazila do 6. vývojářské bety iOS 15, přičemž jí Apple následně zablokoval, aby v rámci systému zatím nefungovala. Důvod odložení spuštění i její blokace v systém však zatím není známý. Jak, to ale vypadá, nepůjde o jedinou novinku, která to do finálního uvedení iOS 15 nestihne. Chybět dle serveru 9To5Mac zpočátku budou i digitální občanky v Apple Wallet, výpisy telefonu ohledně přístupů k citlivým datům, a dokonce i funkce Universal Control.

Zdroj: 9To5Mac