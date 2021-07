Apple odmítl zaplatit za předražený patent a hrozí odchodem z Velké Británie

Apple se ve Velké Británii dostal do soudního sporu se společností Optis Cellular Technology, která jej žaluje za porušení patentů. Jedná se o obecné patenty technologií umožňující zařízením připojení do mobilní sítě. Společnost si za porušení vyžádala od Applu poplatek ve výši 7 miliard dolarů, což se cupertinskému gigantovi logicky nelíbí. Právní zástupce společnosti Apple dokonce uvedl, že pokud by se situace ve Velké Británii stala komerčně nepřijatelnou, mohla by společnost trh úplně opustit.

To je samozřejmě velmi radikální řešení a vzhledem k velikosti trhu také málo pravděpodobné. Apple zde provozuje několik Apple Storů a spolu s AppStorem a ekosystémem aplikací zde vytvořil prostor pro více než 330 tisíc pracovních míst. Odchod z místního trhu by tak rozhodně nebyl levný, ani jednoduchý. Apple silným tvrzením spíš naráží na závažnost situace s tzv. patentovými trolly se kterými už má bohatší historii.

Patentoví trollové jsou společnosti, které nic nevyrábí ani nevyvíjí, pouze si zaregistrují co nejvíce obecné patenty, aby s jejich porušením poté mohly uhánět velké společnosti o „výpalné”. Podobnou situaci Apple zažil loni ve sporu se společností PanOptis, které Apple musel vyplatit 506 milionů dolarů. Aktuální případ půjde k soudu koncem tohoto měsíce, kde se určí, zda by se Apple měl skutečně právně zavázat k dodržení výplatní sazby, o které se bude rozhodovat v létě příštího roku. Jak případ dopadne, budeme nadále sledovat.

