Apple odškodní zákazníka za odstraněnou nabíječku. Kompenzace má hodnotu nového iPhonu

Když Apple předloni odstranil z balení iPhonů sluchátka a nabíjecí adaptér, což obhájil ekologickými důvody, spustil tím ve světě nejdříve lavinu kritiky a posměšků. Nakonec ale uživatelé rozhodnutí přijali, což vedlo k tomu, že se tímto krokem dokonce inspirovali i další výrobci v čele se Samsungem a dalšími.

Situace se ale výrazně liší napříč regiony. Kvůli některým místním zákonům například ještě celý další rok musel sluchátka k telefonů přibalovat například ve Francii. Mnohem specifičtější, skoro až absurdní situace však nastala v Brazílii, která tento krok nepřijala s povděkem a prodej telefonu bez nabíječky považuje jako krok jdoucí proti místním předpisům. Místní agentura pro ochranu spotřebitele, Procon-SP tak loni firmu dokonce zažalovala a Applu byla nakonec vyměřena pokuta ve výši 2 milionů dolarů.

Situace se od té doby příliš nezměnila a využít se jí pokusil i jeden z místních zákazníků. Ten v odkazu na místní zákony rovněž zažaloval Apple za to, že k zakoupenému telefonu nedostal nabíjecí adaptér. Na první pohled absurdní situace jednoho zákazníka však nakonec uspěla u místního soudu, který se přiklonil na stranu žalobce. Apple tak dle rozhodnutí musí zákazníkovi vyplatit kompenzaci ve výši 5 tisíc brazilský realů (cca 1 075 dolarů).

Brazilský server Tecmundo, který na případ upozornil sice neuvádí, jaký model si žalobce zakoupil, nicméně tato vysoká částka, by v mnoha zemích stačila i na nákup nejnovějšího iPhonu 13. Ten se v USA prodává například za 1000 dolarů. To však ale v Brazílii neplatí, zde jsou totiž produkty Applu velmi drahé. Jak uvádí server 9To5Mac, Apple iPhone 13 je zde s přepočtenou cenou 1 446 dolarů dokonce nejdražší na celém světě. Možná i to je důvod k podobným žalobám. Na to, jak se Apple nakonec zachová si nakonec budeme muset počkat.

Apple odstranil nabíječku z balení iPhonů:

Via: MacRumors