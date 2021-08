Apple otočil. Vývojářům aplikací dovolí nabízet alternativní způsoby platby

Apple vydal upravené podmínky pro obchod AppStore a distribuci obsahu. Tou největší a nejpřekvapivější změnou jsou platby za aplikace. Dosud platilo, že veškeré platby za ně i případné In-App nákupy byly povoleny výhradně skrze obchod AppStore a vývojář nemohl uživateli žádným způsobem nabízet jiný druh platební metody. Za to je také firma žalována některými firmami.

To se nyní mění a vývojáři budou mít povoleno sdělit uživateli (například skrze e-mail) informace o alternativním způsobu platby. V případě takové platby odpadnou provize Applu. Podmínkou však je, že uživatel musí s komunikací souhlasit a musí mít možnost se z ní odhlásit. Sice tedy nadále nebude možné na tento styl platby odkázat přímo v popisku aplikace v obchodu, ale i tento krok může některým vývojářům pomoci.

Apple také ohlásil, že vyplatí 100 milionů dolarů drobným vývojářům. Tato částka bude rozdělena mezi ty, kteří měli od dubna 2015 do dubna 2021 s ročními tržby z AppStoru do 1 milionu dolarů. Tito malí vývojáři se navíc stále mohou hlásit o snížení provize Applu z 30 na 15 %. Stejné snížení provize nově bude platit i pro vydavatelství, která se přihlásí do služby Apple News.

Apple mírně ustoupil s alternativními způsoby platby, ustoupí i se sideloadingem?

Zdroj: Apple