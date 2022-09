Apple rozšíří satelitní komunikaci do dalších zemí. Pokrytí nebude problém ani v Česku, horší bude byrokracie

S příchodem iPhonu 14 přišel Apple s inovativní funkcí satelitní komunikace. Nejedná se o náhradu běžné sítě, ale o záložní síť určenou k přivolání pomoci ve stavu nouze tam, kde není tradiční pokrytí mobilními sítěmi. Stačí namířit telefon k obloze. Služba bude dostupná od podzimu, zatím pouze v USA a Kanadě.

U toho však nemusí zůstat. Jak nově informoval švýcarský server Macprime.ch, Apple plánuje rozšíření této služby v příštím roce i do dalších zemí. O které půjde, Apple serveru neprozradil.

Překážka není ve vesmíru, ale na zemi

Zde je však nutné dodat, že v tomto případě by nešlo o otázku technologie, ale spíše o byrokracii. Apple k satelitní komunikaci využívá síť Global Star, které fungují na nízké orbitě. Výhodou je, že s ní firma má pokrytou většinu planety včetně Evropy a dalších kontinentů. Z technologického hlediska tak iPhony dokáží i v Evropě komunikovat přes satelity.



Síť Spot od společnosti Global Star má pokrytí na většině světa, rozšíření do dalších zemí by tak pro Apple nebyl problém. Horší to bude s napojením na pozemské systémy

Otázkou je ale ta horší, byrokratická stránka. Důvodem aktuálního omezení funkcionality na USA a Kanadu není satelit, ale systém na Zemi. Komunikace skrze satelitní síť je totiž předávána integrovanému bezpečnostnímu systému a ten je napojený i na linku 911, které případně lidé na podpoře služby předávají komprimované informace získané od uživatele v nesnázích.

Nejoblíbenější Apple iPhony

Další oblíbené Apple iPhony

V případě rozšíření do Evropy by by tak bylo nutné stejné napojení i zde. Naštěstí i zde existuje univerzální evropská linka 112, se kterou by bylo v případě potřeby možné podobné případy řešit. Otázkou je, zda a jak rychle je možné, aby Apple podobnou funkci zavedl. Apple navíc řeší i další rozšíření služby o další satelitní sítě, údajně jedná i se sítí Starlink od SpaceX. Více však budeme vědět až v následujících měsících.

Představení Apple iPhonu 14 Pro:

Via Macrumors