Apple pod tlakem povolil a umožní instalaci aplikací stažených z webu. Má to ale jeden malý háček...

Zatímco u Androidů je zcela běžnou věcí, že si do systému stáhnete aplikaci z alternativního obchodu i instalátor z webových stránek (např. z APKmirroru), pro Apple to jsou všechno novinky. V Evropě už sice Apple už několika dní umožňuje fungování alternativních aplikačních obchodů, pravidla jsou však natolik složitá, že si na první funkční obchod ještě počkáme. S odstupem času Apple oznámil, že umožní i instalaci aplikací stažených z webu, tedy plnohodnotný „sideloading“. Jenže by to nebyl Apple, aby si k tomu nepřidal vlastní pravidla...



Ta mají název „Web Distribution“, a dočteme se v nich to, co Apple až dosud opomíjel, tedy pravidla pro instalací aplikací stažených z internetu. I tentokrát budou platit pouze pro země v Evropě, a i tentokrát to nebude „jen tak“. Apple umožní nabízet aplikace na webu jen „autorizovaným“ vývojářům, pro které zpřístupní speciální softwarové nástroje. Současně však musí mít s těmito vývojáři dobré vztahy, a ti na oplátku musí být členem ADP (Apple Developer Program) minimálně dva roky. Jejich aplikace pak musí mít minimálně milion stažení za rok, což drtivou většinu aplikací spolehlivě eliminuje – třeba nové či menší vývojáře.

Apple to má spočítané dobře. I u těchto aplikací musí za každé další roční stažení nad jeden milion vývojáři Applu platit 0,5 EUR. U aplikací stažených z internetu to však zní absurdně. Sluší se zmínit i to, že aplikační instalátory bez potřebných softwarových dodatků (uvolní Apple až po schválení vývojářů), které si stáhnete z webu, nainstalovat nepůjdou. Celkově vzato se tak „vlk nažral a koza zůstala celá“, protože za těchto podmínek, troufáme si odhadovat, své aplikace na webu nebude chtít nabízet vůbec nikdo.

Zdroj: Apple