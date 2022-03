Apple podpořil sankce proti Rusku. Zastavil zde prodej iPhonů a další elektroniky

Na vojenskou invazi Ruska na území Ukrajiny již zareagoval i Apple. Americký gigant totiž zakázal prodej svých výrobků v Rusku v rámci obchodu Apple Store. Zákazníci na ruském webu Applu, kteří se pokusí některé zařízení zakoupit, uvidí jen černou obrazovku s logem nakousnutého jablka a informací o tom, že je obchod aktuálně uzavřen.



Zákaz nákupu proběhl jen několik dní po tom, kdy vicepremiér Ukrajiny požádal v otevřeném dopise ředitele Applu, Tima Cooka, aby společnost v Rusku zakázala prodej svých produktů a připojila se k uvaleným sankcím. A jak se zdá, americký gigant prosbu skutečně vyslyšel. Firma však zákaz prodeje prozatím nijak oficiální cestou nekomentovala.

Pouze před několika dny celé dění na Twitteru okomentoval šéf společnosti, Tim Cook s tím, že je situací na Ukrajině silně znepokojen a že firma dělá co může pro své místní zaměstnance. Apple totiž zrovna v loňském roce otevřel kancelář v Kyjevě, ačkoliv v zemi napřímo značka sama nijak neprodává. Dále rovněž uvedl, že Apple podpoří humanitární pomoc v zemi.

V případě Ruska je to pro Apple mnohem zapeklitější situace. Je tomu přitom jen několik týdnů, kdy firma začátkem února otevřela vlastní kanceláře v Moskvě. Stala se tak přitom jednou z mála světových firem, která na nařízení Ruska přistoupila. V loňském roce totiž ruská vláda rozhodla, že velké zahraniční firmy, které chtějí v zemi působit, zde musí mít i fyzické zastoupení, jinak na ně mohou být uvaleny restrikce či úplný zákaz.

Situace se však od té doby dramaticky změnila a už i Apple pochopil, že nejde jen o business. Zákazem prodejů tak Apple podpořil aktuální sankce vůči Rusku a jeho vedení, a to i s plným vědomím toho, že by to mohlo klidně znamenat konec působení firmy v zemi.

