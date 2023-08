Apple potvrdil problémy u funkce Rodičovský dohled. Čína se zase snaží omezit používání telefonů dětmi

Smartphony a děti, to je spojení, které v posledních letech nabývá na důležitosti. Mobilní operační systémy sice mají nástroje k tomu, aby rodiče mohli dětem omezit čas strávený před obrazovkou smartphonu, u Applu však v těchto dnech nefungují tak, jak by měly. U některých uživatelů systému iOS se objevila neočekávaná chyba, která aplikaci pro rodičovský dohled restartuje. Dětem se tak resetují případná omezení, a mohou zařízení od Applu využívat, jak se jim zlíbí.

Mluvčí Applu uvedl, že firma pracuje na nápravě, za současného stavu však u některých uživatelů ze služby zcela vypadnou nastavená pravidla rodinné skupiny i omezení obsahu. Děti tak mohou svá zařízení využívat, jak dlouho chtějí, a mohou se potenciálně dostat i k nevhodnému obsahu. Apple sice již u květnové verze iOS 16.5 uváděl opravu této funkce, mnohým uživatelům však softwarové změny nijak nepomohly. Chyba se navíc objevuje, jak u aktuální verze iOS 16.6/iPadOS 16.6, tak i u betaverze iOS 17. Kdy přesně bude opravena, však zatím není jasné.



Apple má propracované funkce pro rodičovskou kontrolu, u spousty uživatelů u aktuálního iOS 16 či v betaverzi iOS 17 však nefungují tak, jak by měly

Omezení používání telefonů dětmi a mladistvými, je v posledních dnech tématem číslo 1. UNESCO před týdnem vyzvalo všechny státy světa, aby zvážily zákaz smartphonů ve všech školách. Už jen proto, že smartphony zpomalují přirozený vývoj dětí a neustále odvádí pozornost. Podobné zákazy však už platí ve Francii nebo v Nizozemí, a nahlas se o omezeních hovoří i např. ve Velké Británii.

Děti a telefon? Maximálně 2 hodiny denně

Revoluční krok však chystá Čína. U dětí mladších 18 let plánuje omezení na maximálně dvouhodinové používání telefonu denně. Děti mladší 16 let by měly mít k dispozici jen hodinu, děti pod 8 let by si měly vystačit jen s půlhodinou. Současně je ve hře i zákaz využívání internetu dětmi mezi desátou večerní a šestou ranní, aby noc skutečně věnovali spaní a odpočinku, nikoliv telefonu.

Na jednu stranu se jedná o extrémní zásah do soukromí dětí, na stranu druhou se jedná o regulaci, která je v některých případech zřejmě nutná. Závislost na smartphonech a sociální sítích je stále velkým strašákem, jenže se ukazuje, že případná regulace potřebuje nástroje, které budou opravdu fungovat. A s tím má zatím Apple velký problém.

Jste pro prosazení regulace používání telefonů dětmi a studenty nebo je na to podle vás už pozdě? Hlídáte a kontrolujete čas, který vaše děti tráví na svém smartphonu, nebo je necháváte pohybovat se v digitálním světě bez zábran? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: Forbes, Reuters