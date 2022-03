Apple pracuje na chytrém náprstku. Sledoval by pohyb a ovládal chytrou elektroniku

Apple už údajně nějakou dobu pracuje na svých brýlích pro virtuální a rozšířenou realitu. Kromě toho ale také zkoumá to, jak nejlépe by šlo takové brýle ovládat. Některé dnešní zařízení od konkurence mají ovládání v obroučkách, jiné mají zase speciální ovladač. Apple však prozkoumává i novou cestu - chytrý náprstek.



Náprstek by obejmul prst a bylo by s ním možné pomocí spousty senzorů ovládat chytrou elektroniku

Jednalo by se o malé nenápadné zařízení, které by si uživatel nasadil na prst, a bylo by jej možné využít k ovládání. Náprstek by totiž měl být prošpikovaný hromadou senzorů jako tenzometr, akcelerometr, tlakový senzor a další. Na jednom z patentových nákresů je dokonce označena i kamera. Soustava senzorů pak bude vyhodnocovat vstupy od uživatele. Může jít o klepání prstů, gesta rukou ve vzduchu, náprstek může mít i tlakový senzor pro ovládání dotykem.

Chybět nemá dokonce ani haptická odezva, aby měl uživatel při ovládání zpětnou vazbu a věděl, že náprstek reaguje. Tvar náprstku by měl mít tvar písmene U, přičemž zařízení nechává odkryté spodní části prstů pro praktičtější používání. Náprstky budou navíc vyrobeny tak, aby je bylo možné nosit na různých prstech, a to libovolně umístěné, například i přes kloub. Možné dokonce má být i nošení více náprstků naráz. Každý by tak mohl plnit jinou funkci.

Podle patentů je náprstek určený hlavně pro ovládání zařízení pro rozšířenou nebo virtuální realitu, přesto však může být v budoucnu použit i k ovládání jiných zařízení jako jsou třeba chytré čočky, vozidla s chytrými skly ale i tradičními přístroje jako iPhony či Macy. Vzhledem k tomu, že jde už o několikátý patent týkající se náprstku za poslední týdny, je vidět, že se tomuto projektu Apple zřejmě věnuje intenzivně. Kdy, a zda vůbec, se takového produktu pod hlavičkou Applu dočkáme, ale uvidíme až v budoucnu.

Zdroj Patently Apple