Apple právě vypustil iOS 17.4. V mnohém mění iPhone, jak ho známe. Toto jsou hlavní novinky

Dlouho očekávaná zásadní aktualizace iOS 17.4 je tu a je veřejně dostupná pro všechny. Přestože jde o desetinkový update, svým způsobem jde o jednu z nejpřelomovějších verzí iOS vůbec. V mnohém totiž mění spoustu věcí, které pro systém iOS byli naprosto zásadní, a to díky snahám Evropské komise, která Apple donutila svůj systém více otevřít. To tedy navíc znamená, že se hlavní změny týkají pouze zařízení v EU.



Právě teď můžete stahovat aktualizaci na iOS 17.4. Pro iPhone 15 Pro má velikost 1,7 GB

Aktualizaci by měl nabídnout sám iPhone, nebo ji můžete vyvolat ručně v nabídce Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Velikost aktualizačního balíku pro stažení je v případě iOS 17.4 na iPhonu 15 Pro zhruba 1,7 GB.

Alternativní App Store

Zásadní změna, které už jsme se věnovali detailněji v samostatném článku, je povolení alternativních obchodů s aplikacemi mimo App Store. Jak se ale rychle ukázalo, Apple si vše dobře spočítal. Jednak obsah pro alternativní obchody bude rovněž kontrolovat, ale také na tom pěkně vydělá. Zdarma totiž budou mít vydávání aplikací jen vývojáři jejichž aplikace mají do 1 milionu stažení. Za cokoliv nad to si Apple bude strhávat cca 50 eurocentů za každé stažení, a to ročně. To se samozřejmě vývojářům nelíbí a možná je to i důvod, proč ke dni spuštění zatím není žádný alternativní obchod v provozu.



V den spuštění iOS 17.4 zatím žádný plnohodnotný alternativní AppStore není dostupný, obrázek je tak Apple ukázané demo, jak by mohlo stažení obchodu vypadat.

S tím souvisí i alternativní způsob platby. Při prodeji aplikací už vývojáři nemusí využívat platební systém Applu, ale i alternativní možnost, kterou Apple schválí. V tomto případě pak vývojář ušetří 3 % na poplatcích. Pokud tedy ale vývojář zvolí alternativní platbu i alternativní obchod, měl by se poplatkům Applu zcela vyvarovat. Mimo tedy zmíněných 0,5 € ročně za každé stažení nad limit 1 milionu.

Přístup k NFC

V EU se uživatelé poprvé na iPhonech dočkají otevření NFC. Dosud bylo striktně uzamknuté pro platby Apple Pay, případně pro přístupové karty/klíče v rámci Apple Wallet. Nyní Apple s iOS 17.4 dává vývojářům k dispozici více než 600 API, přes které mohou k cívce NFC přímo přistupovat a využít jej například k vlastnímu platebnímu řešení. V nastavení iOS by se pak taková možnost měla u konkrétní aplikace objevit. Ke dni vydání aktualizace však zatím minimálně žádná z platebních služeb/bank v Česku toto nenabízí a nemohli jsme službu vyzkoušet.

Svoboda pro webové prohlížeče

S iOS 17.4 musí Apple uživateli dovolit, aby si zvolil libovolný webový prohlížeč jako výchozí, Safari nebude protěžováno. Jak jsme si sami vyzkoušeli, při prvním spuštění prohlížeče Safari či jiného vám dokonce vyskočí nová grafika, která vám nabídne, jaký z prohlížečů chcete využít jako výchozí. Volbu samozřejmě budete moci dodatečně změnit přímo v nastavení.



S iOS 17.4 vás iPhone vybídne k volbě výchozího prohlížeče. Nijak přitom již neprioritizuje Safari.

Kromě svobodnější volby pro uživatele nastává větší svoboda i pro samotné vývojáře webových prohlížečů pro iOS. Ti nově u prohlížečů nebudou omezeni jen na jádro WebKit, které Apple roky vynucoval, ale budou moci využít i jiné.

Povolení streamovaných her

Překvapivou novinkou iOS 17.4 je povolení aplikací pro streamovaný gaming. Aplikace jako Xbox Cloud Gaming či Geforce Now nyní konečně mají zelenou i na iPhonech. Náruživí hráči si tak na iOS mohou vychutnat zážitek z áčkových her. Navíc i s možností připojení podporovaných ovladačů herních konzolí. Streamované hraní sice na iPhonu už v minulosti šlo, ale jedině přes webový prohlížeč, což nebylo příliš optimální.

Texty podcastů

Stejně jako už Apple Music umí už nějakou dobu generovat text písní, který si při přehrávání můžete zobrazit, včetně vyznačení aktuálního místa ve skladbě, naučí se s iOS 17.4 něco podobného i Podcasty. Při přehrávání se tak tučně zobrazí přímo text z přehrávaného podcastu. Nevíme, jaké přesně bude zatím jazykové omezení, ale v rámci našeho testování funkce fungovala pouze u podcastů v angličtině. Samotný text pak jde formátovat nebo v něm dokonce vyhledávat.



S iOS 17.4 je možné u podcastů vygenerovat text včetně zvýraznění právě vyřčené věty. Zatím ale funguje pouze v angličtině

Spousta dalších novinek

V úvodu jsme shrnuli ty nejzásadnější funkce, které uživatel pozná, na pozadí je ale změn mnohem více jako například: