Apple prchá z Číny. Kvůli Trumpovým clům zdvojnásobí výrobu iPhonů v Indii

Apple plánuje do konce příštího roku přesunout montáž všech iPhonů určených pro americký trh z Číny do Indie. Podle zdrojů blízkých společnosti, na které se odvolává deník Financial Times, je hlavním důvodem této strategické změny eskalující celní válka, kterou vede americký prezident Donald Trump s Čínou.

Spojené státy představují pro Apple klíčový trh s ročním prodejem přesahujícím 60 milionů iPhonů. Aby firma dosáhla vytyčených prodejních cílů, musí zdvojnásobit výrobní kapacitu v Indii.

Rozhodnutí přichází v době, kdy Apple čelí významným ekonomickým tlakům. Trumpovo oznámení cel na čínské zboží srazilo tržní hodnotu společnosti o 700 milionů dolarů (cca 15,4 miliardy korun). Firma proto hledá způsoby, jak ochránit svůj obchodní model a snížit závislost na čínské výrobě.

Pro Apple představuje tento krok dramatický obrat po téměř dvou desetiletích masivních investic do čínské výrobní infrastruktury. Právě tato strategie významně přispěla k tomu, že společnost stala technologickým gigantem s tržní hodnotou přesahující tři biliony dolarů (cca 66 bilionů korun). V čínských továrnách, provozovaných smluvními partnery jako je Foxconn, se dosud vyráběla většina iPhonů.

Indie doufá ve zrušení cel

Montáž telefonů, která představuje finální fázi výrobního procesu, zahrnuje kompletaci stovek komponentů dodávaných především čínskými dodavateli. Apple postupně buduje výrobní kapacity v Indii ve spolupráci se smluvními partnery Tata Electronics a Foxconn, avšak většina jeho chytrých telefonů je stále montována v Číně.

Trumpem zavedená cla na čínské zboží v některých případech přesahují 100 procent, což prezident označuje za reciproční opatření. Přestože později nabídl dočasnou úlevu pro chytré telefony, i ty stále podléhají dvacetiprocentnímu clu na veškerý dovoz z Číny.

Situace v Indii je pro Apple příznivější, i když Trump oznámil 26procentní clo také na indické zboží. Jeho platnost byla prozatím odložena, zatímco Indie usiluje o uzavření bilaterální obchodní dohody s USA, která by tato cla eliminovala. Americký viceprezident J. D. Vance během své nedávné návštěvy Indie tento týden uvedl, že obě země dosáhly „velmi dobrého pokroku v jednáních“.

Pro Apple je americký trh zásadní. Z celkového loňského celosvětového prodeje 232 milionů kusů iPhonů podle údajů společnosti International Data Corporation (IDC) tvořily Spojené státy 28 procent.