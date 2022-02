Apple přechytračil úřady i vývojáře. V marketu sice povolí alternativní platby, ale provize mu zůstane skoro stejná

Applu je už dlouho vytýkáno, že u prodeje aplikací či tzv. „in-app“ nákupů povoluje pouze platby přes obchod App Store, kde si však účtuje vysokou 30 % provizi, s výjimkou malých vývojářů s nižším obratem, kde je provize poloviční. Na firmu si kvůli této praktice došláplo Nizozemsko, které přijetím nového zákona přinutilo Apple nabídnout alternativní způsob placení.

Nic ale není tak růžové, jak se na první pohled zdá. Nařízení se nevztahuje plošně na všechny aplikace, ale aplikace seznamek od místních nizozemských vývojářů. Přesto ale Apple byl donucen toto rozhodnutí respektovat a vytvořit možnost, jak v aplikacích alternativní platby nabídnout.

Řešení, se kterým přišel, se ale nejspíš nikomu moc líbit nebude. Kdo čekal, že vývojáři budou moci alternativní platbou firmu obejít, aby ušetřili, bude zklamán. I za vlastní způsoby placení totiž budou nutné společnosti odvést provizi, a to ve výši 27 %, namísto tradičních 30 % v případě plateb přes App Store.

Provizi Applu se nikdo nevyhne

Firma, která bude chtít v aplikaci zavést vlastní způsob placení, musí k implementaci využít speciálně vytvořené nástroje od Applu. S nimi je podle něj možné zachovat konzistentní zážitek při placení. Vše totiž bude nadále probíhat v rámci aplikace, kvůli čemuž byla pro vývojáře vydána i designová specifikace, kterou musí vlastní platební řešení splňovat. Možný bude i odkaz na web provozovatele aplikace, ovšem URL musí být rovněž zapojeno do nástroje Applu a i za platby přes něj pak vývojář musí odvést provizi. Každý měsíc totiž musí firmě předat report o tržbách zprostředkovaných z aplikace tímto způsobem.

Pokud odhlédneme od absurdního řešení, kterým firma zcela obešla vizi toho, že se vývojáři budou moci vyhnout vysoké provizi, sama dělá i dost pro to, aby alternativní platbu v očích uživatele znevýhodnila. Uživatelé totiž budou před platbou upozorněni, že v případě volby jiné metody „nebude Apple schopen zákazníkovi pomoci s platbou, refundací či správou předplatného“. To bude ve správě provozovatele zvoleného platebního řešení a některé uživatele to může od alternativní platby předem odradit.

Apple se postará i o bezpečnostní otázku bočních plateb. Provozovatelům jasně deklaroval, že jakmile u těchto plateb odhalí podvod, či nekalé obchodní praktiky, bude celá aplikace okamžitě stažena z obchodu App Store a vývojáři bude hrozit zrušení vývojářského účtu.

Na jednu stranu se Applu nelze moc divit, že nechce přijít o provize, na které je zvyklý. Na druhou stranu tím firma sebrala veškerou naději všem vývojářům, kteří mysleli, že z prodeje svých aplikací utrží větší část.

Aktuálně se podobná situace jako v Nizozemsku řeší i v Jižní Koreji, kde už by se ale mělo jednat o celý App Store, nejen pár specifických lokálních aplikací. Je možné, že Apple stejný princip aplikuje i zde, čímž by místní regulace splnil. Vzhledem k tomu, že „sleva” z provize při provozu vlastního řešení činí pouhé 3 %, je otázkou, zda se pak vývojářům raději nevyplatí zůstat nadále u Applu. A to je pravděpodobně to, o co mu především jde.

Apple FaceTime už funguje i na Androidu:

Via: Apple Insider