Apple překvapil kapacitou baterie u iPhonu 16e. Je dokonce větší než u iPhonu 16 Pro

U Applu už je to takový kolorit. Apple zásadně nezmiňuje kapacity baterií iPhonů, a tak si na přesné hodnoty musíme vždy minimálně několik dní počkat. Apple ve své prezentaci pouze stroze uvedl, že telefon vydrží až 26 hodin při přehrávání videa, až 21 hodin při streamování videa a až 90 hodin přehrávat zvuk. A tato čísla samozřejmě nemají s běžným používáním telefonu vůbec nic společného.

Přesto, pokud bychom tato čísla porovnali s aktuální a předešlou generací iPhonů, má iPhone 16e při přehrávání videí stejnou výdrž jako iPhone 15 Plus, u streamované hudby poráží loňský iPhone 15 Pro a u přehrávání hudby je na tom lépe třeba než iPhone 16 Pro. Důležitým střípkem je pak kapacita baterie iPhonu 16e, která činí 3 961 mAh. A to je více, než kolik má iPhone 16 i iPhone 16 Pro. Apple konkrétně udává, že má nový iPhone zatím nejdelší výdrž na jedno nabití ze všech 6,1" iPhonů, a to díky větší baterii a větší energetické efektivitě modemu C1.

Přehrávání videa Streamování videa Přehrávání hudby iPhone 16e až 26 hodin až 21 hodin až 90 hodin iPhone 16 až 22 hodin až 18 hodin až 80 hodin iPhone 15 až 20 hodin až 16 hodin až 80 hodin iPhone 16 Plus až 27 hodin až 24 hodin až 100 hodin iPhone 15 Plus až 26 hodin až 20 hodin až 100 hodin iPhone 16 Pro až 27 hodin až 22 hodin až 85 hodin iPhone 15 Pro až 23 hodin až 20 hodin až 75 hodin iPhone 16 Pro Max až 33 hodin až 29 hodin až 105 hodin iPhone 15 Pro Max až 29 hodin až 25 hodin až 95 hodin

Podle prvních zkušeností ze zahraničí to vypadá, že by měl iPhone 16e zvládnout až jeden a půl dne na jedno nabití. V některých simulovaných testech překonává ve výdrží základní iPhone 16, v jiných je za základní „šestnáctkou“ jen s nepatrným odstupem. Telefon však už testujeme i v redakci, a samozřejmě se zaměříme i na výdrž baterie nového iPhonu.

Kapacity baterií u iPhonů 16 od nejvyšší po nejnižší: iPhone 16 Pro Max: 4 685 mAh

4 685 mAh iPhone 16 Plus: 4 674 mAh​

4 674 mAh​ iPhone 16e: 3 961 mAh

3 961 mAh iPhone 16 Pro: 3 582 mAh

3 582 mAh iPhone 16: 3 561 mAh

