Apple připravuje skládací iPhone. Prodávat se bude příští rok na podzim a nebude levný

Zdá se, že dlouhé čekání je u konce. Po letech spekulací a patentů se Apple konečně chystá vstoupit do segmentu skládacích telefonů, kde už dávno snaží Samsung, Huawei či Google. Podle analytika Ming-Chi Kua se výroba prvního skládacího iPhonu rozběhne na přelomu třetího a čtvrtého kvartálu letošního roku. Na pulty obchodů by se pak měl dostat na podzim roku 2026, pravděpodobně jako součást řady iPhone 18.

Zapomeňme ale na véčkovou konstrukci připomínající pudřenku. Apple vsadí na formát knihy, podobně jak to známe u Samsungu Galaxy Z Fold. V zavřeném stavu nabídne plnohodnotný 5,5" displej a po rozevření se odhalí hlavní kouzlo: obří, téměř osmipalcová obrazovka (přesněji 7,8"), která bude stírat hranice mezi telefonem a iPadem mini. Některé zdroje uvádějí přesné rozlišení obrazovek: 2713 × 1920 obrazových bodů pro vnitřní a 2088 × 1422 obrazových bodů pro vnější displej.

Hlavně bez překladu uprostřed

Největším oříškem skládacích zařízení bývá viditelný ohyb v displeji. Právě zde chce Apple ukázat svou sílu a ve spolupráci se Samsungem údajně připravuje panel, v němž bude překlad prakticky neviditelný. Klíčem je extrémně složitý pant, jehož specifikace se prý stále ladí. Mluví se o kombinaci šasi z titanové slitiny, pantu z nerezové oceli a možná i takzvaného tekutého kovu (liquid metal) pro maximální odolnost.

Apple si navíc patentoval vrstvy z tzv. samoléčivých polymerů, které by měly umět zacelit drobné škrábance či otlaky teplem nebo elektrickým impulzem. To by mohlo znamenat zásadní posun v odolnosti skládacích telefonů, které dnes mnohdy naráží na křehkost a rychlé opotřebení.

Face ID bude muset ustoupit

Honba za rekordní tenkostí (v otevřeném stavu má mít telefon tloušťku pouhých 4,5 milimetru) si však vyžádá jednu citelnou oběť. Do tak tenkého těla se zřejmě nevejde komplexní soustava senzorů pro Face ID, tedy odemykání obličejem. Apple se místo toho bude muset uchýlit k osvědčenému řešení z iPadů Air a mini – k snímači otisků prstů Touch ID integrovanému v bočním tlačítku. Ve složeném stavu bude mít telefon tlouštku kolem 9 až 9,5 milimetrů.



Skládací iPhone přijde na podzim roku 2026

Jedna z předních kamer, konkrétně ta na vnitřním displeji, bude skrytá pod displejem aby nerušila čistý design. Celkově se počítá se systémem dvou zadních a dvou předních fotoaparátů. Softwarově chystá Apple zásadní evoluci – vnitřní obrazovka má nabídnout pokročilý multitasking ve stylu iPadu a Macu, který umožní práci s více aplikacemi najednou a plynulé přechody mezi vnějším a vnitřním displejem. Některé spekulace zmiňují i možnost podpory Apple Pencil na vnitřním displeji, čímž by Apple dorovnal Samsung.

Skládací iPhone ale nebude pro každého. Odhadovaná částka mezi 2000 a 2500 americkými dolary by po započtení daní mohla v našich končinách snadno překročit 60 000 Kč. Tím by se tato novinka stala nejdražším iPhonem v historii.

Bude to spíš technologická demonstrace

Apple ani nepočítá s masovými prodeji; půjde o exkluzivní „halo“ produkt, jehož účelem je demonstrovat technologickou převahu a definovat standard, podobně jako v případě Apple Vision Pro. Tomu odpovídá i plánovaná výroba 15 až 20 milionů kusů během celého životního cyklu dvou až tří let, což je ve srovnání s běžnými iPhony zanedbatelné číslo.

Pozdní příchod na trh je pro Apple typickou a osvědčenou strategií. Firma nechá ostatní, aby prošlapali cestu a vychytali dětské nemoci. Vzpomeňme na MP3 přehrávače před iPodem nebo na chytré hodinky před Apple Watch. Apple téměř vždy vyčkává, analyzuje chyby konkurence, a teprve poté uvede zařízení, které bývá dotažené, intuitivní a má ambici změnit trh. IPhone Fold, jak se zdá, bude následovat přesně tento scénář.

Zásadní otázka zní: dokáže Apple přesvědčit uživatele, že skládací telefon je víc než jen drahá kuriozita nebo hračka? Pokud se mu podaří nabídnout skutečně odolný displej bez ohybu, spolehlivý pant a promyšlený multitasking, může se skládací iPhone stát stejným milníkem, jakým byl svého času první iPhone nebo iPad.