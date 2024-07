Apple pustil do svého obchodu aplikaci pro pirátské sledování videí, která se maskovala jako prohlížeč fotek

Zatímco vývojáři her a aplikací pro Android jsou často o krok před Googlem, aplikační obchod App Store si, i ve světle nastupujících alternativních aplikačních obchodů v Evropě, drží auru zcela bezpečného obchodu, který má Apple důkladně pod kontrolou. Jenže se ukázalo, jak snadné je obejít kontrolní mechanismy Applu...



Pro USA jako obyčejná galerie pro prohlížení fotek, pro zbytek světa aplikace pro pirátské sledování videí, nejen z Netflixu a Apple TV+. Publikaci této aplikace ve svém vlastním obchodě Apple schválil, a nepřišlo mu na ní nic podezřelého...

Aplikace Collect Cards: Store Box vypadala na App Storu skutečně nevinně. Prezentovala se jako prohlížečka fotografií. A protože Apple aplikace primárně testuje v USA, testerům se aplikace skutečně načetla v té formě, jak bylo uvedeno v listingu a na přiložených screenshotech. Tato aplikace však skrývala bezplatný pirátský obsah ze streamovacích sítí Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max a Apple TV+. Aplikace si při spuštění zjistila region, ve kterém se aktuálně nachází. A konkrétně v Brazílii (ale zřejmě i v dalších zemích světa) po detekci odhodila krycí vrstvu a rovnou ukázala videoobsah zmiňovaných služeb bez nutného přihlášení nebo platby předplatného.

Galerie, kterou „musí mít každý“

Není tedy divu, že se tato „prohlížečka fotografií“ v Brazílii rychle vyšvihla na druhou nejstahovanější bezplatnou aplikaci. A to u těchto základních typů aplikací (i přesto, že nová verze apky Apple Fotky z bety iOS 18 budí rozpaky) rozhodně nebývá zvykem. Aplikace však v této formě fungovala delší dobu, aniž by na ní Apple nějak zareagoval. Z obchodu ji odstranil až dva dny poté, co se provalilo, že se skutečně nejedná o nevinnou prohlížečku fotografií. Aplikace dokonce obsahovala i in-app nákupy, a tak je s podivem, že ani tak si ji Apple důkladně nezkontroloval.

Jenže, Apple se tímto způsobem nenechal nachytat poprvé. Už v roce 2017 použila aplikace Uber tzv. „geofencing“, kdy ve vytyčené oblasti (konkrétně v centrále Applu v Cupertinu) vypnula některé funkce, které byly jinak k dispozici po celém světě. Apple v roce 2021 uvedl, že má k testování aplikací vyhrazený tým pěti set expertů, který každý týden otestuje 100 tisíc aplikací. Troufáme si tvrdit, že většina testů probíhá automatizovaně, protože jinak by Applu pod prsty nemohla proklouznout aplikace, která se tak jednoduše maskuje.

Via Phonearena