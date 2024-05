Apple radí, jak správně nabíjet iPhone přes noc. Neměli byste ležet na nabíječce a strkat telefon pod polštář

Apple připravil pro své zákazníky zevrubný návod, jak správně používat iPhone. Tentokrát ovšem nejde o popis funkcí a využití všech technických vymožeností telefonu. Jedná se o bezpečnostní manuál, který poukazuje zejména na to, co byste s telefonem neměli dělat. Většina věcí je naprosto přirozená a běžného uživatele by ani nenapadlo je dělat, Apple ale musí být vykrytý i před různými všetečky, amatérskými domácími kutily nebo jednoduše řečeno hlupáky.

„Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiné úhoně či k poškození iPhonu nebo jiného majetku. Před použitím iPhonu si přečtěte všechny níže uvedené informace,“ stojí hned v úvodu poměrně rozsáhlého dokumentu.

Dokument se týká obecně používání telefonu jako takového a jeho doporučení lze aplikovat prakticky na libovolný mobilní telefon, nejen na iPhone. Nás nejvíc zaujala nově přidaná pasáž o nabíjení. Apple tím reaguje na některé případy, kdy si majitel iPhonu vzal nabíjecí se telefon do postele a potom s ním usnul. Telefon se mohl pod peřinou zahřát a majitele popálit, v extrémním případě by mohlo dojít i k zahoření.

Dlouhodobé působení tepla. V souladu se zdravým úsudkem se nevystavujte situacím, kdy by vaše pokožka byla v delším kontaktu se zařízením, napájecím adaptérem nebo bezdrátovou nabíječkou za provozu nebo v době, kdy jsou připojeny ke zdroji energie. Na zařízení, napájecím adaptéru a bezdrátové nabíječce připojených ke zdroji energie tedy například nespěte a nezakrývejte je přikrývkou, polštářem ani vlastním tělem.

Pokud se vyskytujete v prostředí plném obilného prachu, nenabíjejte telefon!

Prostředí s nebezpečím výbuchu a jinými typy rizikové atmosféry. Nabíjení a používání iPhonu v prostředí s potenciálně výbušnou atmosférou, například tam, kde vzduch obsahuje vysoké koncentrace hořlavých chemikálií, výparů nebo pevných částic (např. obilného, běžného nebo kovového prachu), může být nebezpečné. Řiďte se výstražnými tabulemi a značeními.

Další rada se týká toho, že telefon je zařízení, které by vás mohlo při některých činnostech připravit o koncentraci...

Rozptylování. Používání iPhonu vás může za určitých okolností rozptylovat a vytvářet tak nebezpečné situace (nepoužívejte například sluchátka při jízdě na kole a nepište SMS při řízení auta). Dodržujte zákazy a omezení používání mobilních zařízení a sluchátek.

Pokud se při používání mobilu takzvaně „zaseknete“, může to mít některé specifické zdravotní projevy...

Opakující se pohyby. Pokud provádíte neustále se opakující činnosti, například na iPhonu píšete, přejíždíte prsty nebo hrajete hry, můžete zakoušet nepříjemné pocity v rukou, pažích, zápěstích, ramenech, krku nebo jiných částech těla. Pokud pocítíte nepohodlí, přestaňte iPhone používat a poraďte se se svým lékařem.

Pozor na navigování. Někdy se můžete dostat do míst, která na mapě nejsou úplně přesně zaznačena. V tu chvíli se budou hodit mobilní data a také zdravý rozum...

Navigace. Mapy fungují, jen pokud jsou k dispozici datové služby. Tyto datové služby se můžou měnit a nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech, takže mapy a informace závislé na poloze můžou být nedostupné, nepřesné nebo neúplné. Porovnávejte si informace uvedené v mapách se svým okolím. Při využívání navigace používejte zdravý rozum. Případné nesrovnalosti vždy řešte podle aktuální dopravní situace a dopravního značení.

Rizikové může i být i přehrávání hudbu s hlasitostí „na plný pecky“...

Poškození sluchu. Poslech zvuku při vysoké hlasitosti může vést k poškození vašeho sluchu. Hlučné prostředí nebo delší poslech při vysoké hlasitosti můžou vyvolat dojem, že zvuk je tišší než ve skutečnosti. Před tím, než zasunete sluchátka do uší, zapněte přehrávání zvuku a zkontrolujte úroveň hlasitosti.

Závěrem spíše obecné konstatování, že život je sám o sobě dost nevyzpytatelný a telefon vás před jeho nástrahami rozhodně neochrání...

Činnosti se závažnými důsledky. Toto zařízení není určeno k takovému využití, při kterém by jeho selhání mohlo způsobit smrt, újmu na zdraví nebo závažné škody na životním prostředí.