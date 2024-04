Apple rozšíří možnosti samoobslužných oprav iPhonů. Podporovat bude i použité originální součástky

Apple zase o něco víc zpřístupní svůj program samoobslužných oprav Self Service Repair. Od podzimu budou moci u vybraných modelů iPhonů zákazníci i nezávislí servisní poskytovatelé k opravám využít použité originální součástky Apple. Samoobslužné opravy by tak mohly být cenově o něco dostupnější a díky zapojení znovuvyužitelných dílů do oběhové ekonomiky také udržitelnější.

Proces oprav s použitými díly je navržen tak, aby zachoval soukromí i zabezpečení uživatelů iPhonů a zároveň nabídl spotřebitelům více možností, zvýšil životnost produktu a minimalizoval dopad oprav na životní prostředí. Použité originální díly Apple budou garantovat plnou funkčnost a úroveň zabezpečení, kterou poskytuje původní tovární kalibrace u nových originálních dílů.

Díly z kradených iPhonů budou blokovány

Pro zachování soukromí a zabezpezpečení opravovaných iPhonů je klíčové tzv. „párování“ – proces verifikace, zda je opravovaný díl pravý, či nikoli. Apple pracoval v posledních dvou letech na tom, aby bylo možné i znovupoužití biometrických součástek, jako je tlačítko se čtečkou Touch ID nebo senzor Face ID. Aby se celý proces oprav zjednodušil, nebude potřeba uvádět sériové číslo zařízení při objednávání dílů ze samoobslužného servisu pro opravy, které nezahrnují výměnu základové desky.

Apple má i řešení pro zneužití ztracených či kradených iPhonů a jejich rozebrání na náhradní díly. Pomocí funkce Activation Lock zablokuje reaktivaci ztraceného nebo odcizeného iPhonu. Pokud se u zařízení v opravě zjistí, že nějaký díl byl získán z jiného zařízení se zapnutým zámkem aktivace, nepůjde jej nakalibrovat a nebude v telefonu fungovat. Každý majitel si nadále bude moct zobrazit historii dílů a oprav svého telefonu v nastavení iOS, nově v zápisu uvidí, zda byl měněný díl nový, nebo použitý.

Službu samoobslužných oprav spustil Apple ve Spojených státech v dubnu 2022 v reakci na sílící iniciativy opravitelnosti elektronických zařízení („Right to Repair“). Nejprve byly podporovány vybrané modely iPhonů, později v srpnu se přidaly i některé MacBooky. V prosinci téhož roku se služba Self Repair Service rozšířila do několika evropských zemí, v Česku je dostupná od prosince 2023.