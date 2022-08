Apple rozšiřuje výrobu ve Vietnamu. Poprvé zde chce vyrábět Apple Watch a MacBooky

Covid, čipová krize a v poslední době i napjaté vztahy mezi USA a Čínou. To vše tropí velké problémy i světovým společnost včetně Applu. Ten se údajně v posledních týdnech potýkal i se zpožděním výroby chystaných iPhonů. Významnou roli v tom hrála i aktuální situace s Tchaj-wanem, kde kvůli problémům s dopravou na pevninskou Čínu Apple a jeho dodavatelé začali balíčky označovat se zemí původu: Taiwan, Čína.

Apple se však stal obětí obchodní a politické války v minulosti a už delší dobu se snaží více diverzifikovat svou výrobu elektroniky do více zemí. Nové iPhony by tak měly být vůbec poprvé v první vlně být vyrobeny v Indii. Tím však firma prý rozhodně nekončí a řeší jak diverzifikovat i výrobu dalších produktů kromě iPhonu.

Apple Watch jako výzva pro Vietnam

Nyní agentura Nikkei Asia přišla s tím, že nyní zkouší testovací výrobu hodinek Apple Watch a MacBooků. Výrobu zde samozřejmě nesvěří jen tak někomu a zajišťovat ji budou opět společnosti Foxconn a Luxshare Precision Industry se kterými už má dlouholeté zkušenosti.

Samozřejmě nejde o první produkty, které se ve Vietnamu firma pokouší vyrábět. Od roku 2020 zde už vyrábí sluchátka AirPods. Jak ale agentura uvádí, snaha zde vyrábět právě hodinky Apple Watch je pro místní výrobce velkou výzvou, jelikož kvůli množství komponent, které je nutné vměstnat do tak drobného těla je výroba velmi náročná a pokud se testovací výroba povede, byl by to pro Vietnam velký úspěch.

Jak ale uvádí další zdroje pro server Nikkei Asia, Apple má údajně s Vietnamem větší plány a rád by zde vyráběl co nejvíce produktů. Apple Watch, AirPody, HomePod a mnoho dalšího. Výroba Macbooku se sem mohla přesunout také jen díky tomu, že se firmě podařilo udělat design co nejvíce modulární. Otázkou však zůstává, jak to zde bude s cenou výroby, aby firma nebyla nucena zdražit. To vše ale ukáže až čas.

