Apple s Garminem by měli zbystřit. U hodinek UNA Watch si vyměníte displej, baterii a časem přidáte i lepší snímače

Když se podíváme na chytré hodinky mainstreamových značek, meziročně mohou dostat vyšší rozlišení displeje, úspornější procesor nebo třeba novou generaci snímačů. Zmínit můžeme například Garmin, který u některých nových modelů používá starší verzi snímače Elevate, aby měly jeho high-end modely něco navíc. Jenže, co kdybyste si mohli snímač vyměnit podle libosti? A s tím třeba displej, základní desku, tělo hodinek nebo baterii, až jí poklesne kapacita? Přesně to stojí za modulárními hodinkami UNA Watch.



U hodinek Una Watch se nepočítá jen s výměnou komponent uvnitř, ale třeba i s výměnou těla hodinek. Když se poškodí, nebo když budete chtít u hodinek změnit styl

Hodinky Una Watch se titulují jako první modulární sportovní hodinky na světě, a v jejich designu skutečně můžete poznat známé prvky z hodinek od Garminu. A i když za nejdražšími modely chytrých hodinek budou na trhu určitě zaostávat, mají něco, co bude v Evropě povinností už za pár let. Mimo vyměnitelné baterie si však u hodinek vyměníte, co budete chtít. Myšlenka je taková, že si pořídíte jeden model hodinek, a pokud výrobce časem vymyslí nové funkce nebo kvalitnější hardware, dokoupíte si jen třeba lepší displej, novou základní desku nebo desku s novými snímači. A hodinky si posléze „upgradujete" v pohodlí domova podobně, jako třeba po čase upgradujete počítač.

Místo nových hodinek jen nová základní deska

Do základního balení výrobce přidá šroubovák, pomocí něhož vymontujete osm šroubků a hodinky snadno rozeberete na jednotlivé součástky. K nabíjení nepotřebujete žádné proprietární nabíječky se speciálními piny, ale běžnou USB-C nabíječku, kterou už dobíjíte váš smartphone. Hodinky na jedno nabití vydrží díky 280mAh baterii přes 10 dní a současně mají zvýšenou odolnost IPX8.

Hodinky pohání Cortex-M33, interní paměť má kapacitu 4 GB. 1,2" MIP LCD displej využívá rozlišení 240 × 240 pixelů a chrání jej vyztužené minerální sklo. Konektivita zahrnuje Bluetooth Low Energy 5.2 i dvoupásmovou GPS. Z pohledu měření zdraví je plánována detekce srdečního tepu, okysličení krve, počítání kroků a detekce cvičení. Jenže do budoucna může stačit vyměnit desku se snímači, aktualizovat hodinky (počítá se s aplikací pro Android a iOS), a můžete mít na zápěstí úplně jiné funkce. A to by ve světě chytrých hodinek byla skutečně unikátní záležitost.



S přibaleným šroubovákem půjdou hodinky snadno rozebrat. Časem si u nich vyměníte, co potřebujete

Hodinky poběží na systému FreeRTOS, pro nějž bude možné naprogramovat vlastní aplikace, protože výrobce zpřístupní vývojářům patřičné softwarové nástroje. Naměřená data je možné sdílet s aplikací Strava, výhledově se počítá i s integrací Apple Health a Android Health. Britský start-up začne hodinky distribuovat v srpnu, a to ve třech barevných variantách. Budou stát, po přepočtu, 6 300 Kč. A do této ceny je zahrnuto jak poštovné, tak jakékoliv další clo a poplatky.

A pro nás jsou tyto hodinky zajímavé i z toho pohledu, že nás v roce 2027 v EU čeká přechod na uživatelsky vyměnitelné baterie. A právě nějak takto by to mohlo vypadat v praxi. Uznáváme, že modularita je zde trochu navíc, ale na druhou stranu je velmi reálné, že se do základní krabice, nejen chytrých telefonů, začne přidávat šroubovák. To proto, abyste si baterii u mohl každý vyměnit v klidu svého domova.

I tentokrát se jedná o tip na zajímavý produkt z Kickstarteru, který nemáme osobně vyzkoušený, a u něhož může postupem času dojít k různým změnám. Vaše případné dotazy tak směřujte přímo na stránky kampaně.