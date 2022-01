Apple s metaverse nepočítá. Jeho brýle pro rozšířenou realitu půjdou tradiční cestou

Minulý rok nám přinesl nový fenomén metaverse, který odstartovala Meta (bývalý Facebook) a následně se do něj začaly zapojovat další velké společnosti, které mají co do činění s virtuální nebo rozšířenou realitou. To ale, jak se ukazuje, zřejmě nebude případ Applu.

Už dlouho se mluví o tom, že Apple pracuje na vlastních brýlích pro rozšířenou i virtuální realitu, které by mohly být představeno možná už tento rok. Podle nových informací od velmi důvěryhodného zdroje – Marka Gurmana z agentury Bloomberg však Apple s napojením na metaverse s novým zařízením nepočítá.

Gurman dodává, že mu bylo přímo řečeno, že vize toho, že se člověk skrze headset člověk připojí úplně do jiného světa, kde bude trávit dlouhý čas je přesný opak toho, co Apple chce. Raději se hodlá zaměřit na využití jako doplňku, kdy bude přístroj sloužit ke konzumaci VR/AR obsahu případně hraní her. Jak dodává analytik Ming-Chi Kuo, zařízení má pro tyto účely nabídnout 4K rozlišení pro každé oko a šestici kamer pro pro orientaci v prostoru.

Tradiční cestou

Vypadá to tedy spíše na to, že Apple chce jít podobnou cestou, jako v minulosti šli i ostatní výrobci, ovšem ti s prosazením virtuální a rozšířené reality moc neuspěli. Vzpomeňme si například na projekt Google DayDream či Samsung GearVR. Apple však už v minulosti několikrát ukázal, že dokázal nepovedené pokusy konkurence převrátit ve svůj úspěch. Navíc nikdo v minulosti neměl tak velký a ucelený ekosystém zařízení jako Apple.

Přesto je ale vynechání metaverse překvapivým krokem, jelikož se do něj nyní tlačí spousta firem a pokud by se opravdu z těchto virtuálních světů stal běžný standard budoucnosti, může Applu ujet vlak. Bloomberg však o vynechání metaverse hovoří jen u chystaných brýlí, je však možné, že s těmito virtuálními světy má jiné další plány. To ale ukáže až budoucnost.

Zdroj: Bloomberg, Via Engadget