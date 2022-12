Apple se chystá na sideloading a připravuje půdu pro alternativní obchody. Už od verze iOS 17

Podle agentury Bloomberg se Apple podvolí požadavkům Evropské Unie a otevře iPhony a iPady obchodům třetích stran, a také zpřístupní sideloading. Americký gigant proti takto velké otevřenosti systému dlouhodobě protestoval, zdá se však, že mu nezbývá nic jiného, než se novým pravidlům Digital Markets Act, která začnou v EU platit v roce 2024, podvolit.

A stejně jako v případě přechodu z Lightning konektoru na USB-C nechce Apple čekat na mezní datum, aby to vypadalo, že na to přišel „z vlastní hlavy“. Velké změny platformy iOS se tak očekávají již od iOS 17, který se na trh dostane v příštím roce. Právě tato verze systému má přinést podporu alternativních obchodů a sideloadingu, tedy instalaci stažených instalátorů aplikací a her z internetu. Až dosud to přitom bylo u platformy iOS naprosté tabu.



App Store v iOS 16 bude zřejmě poslední verzí obchodu, která nebude mít konkurenci. Od iOS 17 mají přibýt alternativní obchody i sideloading, tj. instalace z internetu stažených aplikací a her přímo z paměti telefonu

Na jednu stranu se jedná o skvělou informace, která iOS daleko více otevře, jenže Apple si zřejmě nechá určité mechanismy, které celý proces určitě nijak nezjednoduší. Podle Bloombergu by mohl Apple po všech aplikacích (myšleno jiných obchodech) vyžadovat určité bezpečnostní požadavky a záruky, které by ověřil za „malý“ poplatek. Je ale možné, že by aplikace třetích stran mohly lépe spolupracovat s klíčovými systémovými funkcemi, které jsou aktuálně přístupné jen pro software od Applu (Find My a NFC čip).

Není však jasné, zda budou mít vývojáři aplikací na App Storu možnost instalace vlastních platebních služeb. Apple se těchto klíčových softwarových součástí vzdává jen velmi nerad, a to kvůli poplatkům. Apple si totiž ze všech nákupů bere 30 procent částky, což je podle mnohých neférový přístup, ještě když neexistuje žádná jiná cesta. Alternativní obchody či sideloading by tak vývojáře ušetřil platby (tak velké) „Apple daně“.

Americký gigant však zatím neuvažuje o tom, že by rozšířil podporu služby iMessage s aplikacemi třetích stran. Stejně jako v případě alternativních obchodů či sideloadingu se Apple obává, že by došlo k narušení soukromí a bezpečnosti iPhonů. Nová politika Applu by tak už od iOS 17 mohla umožnit existenci aplikací pro emulaci her či stahování torrentů, což jsou dvě kategorie mobilního obsahu, které mají v tuto chvíli vstup na App Store přísně zakázán.

Zdroj: Bloomberg