Apple se dobrovolně vzdává možnosti přebrat zákazníky Androidu. Chystaný iPhone SE levnější nebude

Apple měl skvělou příležitost získat na platformu iOS spoustu nových uživatelů. Kvůli své konzervativní povaze si však tuto šanci nechal proklouznout mezi prsty. Již nyní se skladové zásoby iPhonu SE (2022) výrazně tenčí, přestože do uvedení nové generace zbývá ještě několik měsíců.



iPhone SE (2022) se mohl stát na několik dalších let vstupní branou do světa iPhonů. Stačilo jen snížit cenu, což je však v přímém rozporu s filozofií Applu

Problém spočívá v tom, že Apple zásadně odmítá zlevňovat své produkty. Když uvede na trh novou generaci telefonu, předchozí model často raději stahuje z prodeje. Kdyby však Apple doprodával iPhone SE (2022) za sníženou cenu, mohl by rychle získat mnoho nových uživatelů iOS, pro které je běžná (tj. vysoká) cena iPhonů nepřekonatelnou překážkou. To je relevantní zejména proto, že připravovaný iPhone SE 4 (podle některých zdrojů přejmenovaný na iPhone 16E) má být výrazně dražší. Vyšší cenu Apple nepochybně obhájí modernějším designem, ale současná nabídka zlevněného staršího modelu SE by mohla přilákat řadu zákazníků, pro které je cena hlavním kritériem výběru.

Apple by tak mohl efektivně konkurovat levným čínským telefonům s Androidem, protože stále představuje určitý symbol statusu. Nižší cena by mu umožnila konkurovat v cenových kategoriích, kde to dosud nebylo možné. Podle dobře informovaného Marka Gurmana z Bloombergu však Apple pouze doprodá zásoby stávající generace iPhone SE, čímž jeho působení na trhu (ne)dobrovolně skončí.

Nová generace se blíží

Nová generace základního iPhonu bude vycházet z designu iPhonu 14. Telefon pravděpodobně získá 6,1" Super Retina XDR OLED displej s 60Hz obnovovací frekvencí a výrazný výřez pro 12Mpx selfie kameru a Face ID. Z čelní strany tak zřejmě definitivně zmizí tlačítko pro Touch ID. Na zadní straně telefonu bude umístěn jediný 48Mpx fotoaparát s LED přisvětlením, boky budou rovné. Na levé straně najdeme ovladače hlasitosti a přepínač tichého režimu, o něco níže pak slot pro nanoSIM. Spodní hrana bude vybavena USB-C konektorem, který nahradí dříve používaný Lightning.



Maketa iPhonu 16E, alias čtvrté generace iPhonu SE

O výkon budoucího základního iPhonu se postará procesor Apple A18 s 8GB RAM, což představuje dostatečný hardware pro fungování Apple Intelligence. Premiéru telefonu můžeme očekávat na přelomu prvního a druhého čtvrtletí, tedy v březnu či dubnu, přičemž krátce poté by se novinka měla dostat do prodeje. Cena telefonu má začínat na 499 dolarech, což dělá po přepočtu a započtení daně necelých 15 tisíc korun. Připomeňme, že 128GB variantu iPhonu SE se aktuálně nabízí za necelých 13 tisíc korun.

