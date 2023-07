Apple se ohání až 99% spokojeností uživatelů iPhonů. Ale jen díky tomu, že se ptá „správných“ lidí

Apple se na setkání investorů každý rok ohání skvělými čísly. S železnou pravidelností na každé této akci zaznívá, že je se svým posledním iPhonem (aktuálně s iPhonem 14) spokojeno 98 nebo 99 procent uživatelů. Jenže takto dlouhodobě vysoká spokojenost je statisticky velmi nepravděpodobná. Už jen proto, že je běžnými průzkumy nemožné najít jednohlasný souhlas. I kdybyste oslovili 100 nadšených zájemců o nové iPhony stojící v řadě před obchodem, minimálně několik z nich nepochopí otázku nebo vysloví svou odpověď špatně.

Pokud by totiž čísla o spokojenosti uživatelů iPhonů byla dlouhodobě opravdu tak vysoká, jednalo se by se o nejlepší výrobek všech dob. A to samozřejmě není pravda. Apple má určitě své vlastní interní statistiky o spokojenosti uživatelů, ale příhodně využívá výzkumnou firmu 451 Research, která mu potřebná data dodává. Jenže, podle zjištění webu PerfectRec, se výzkumů účastní nereprezentativní vzorek technických nadšenců a těch, kteří mohli nové iPhony používat s předstihem. Není tedy divu, že všichni byli bezvýhradně spokojeni.



I s iPhony 14 je prý spokojeno 98 - 99 % uživatelů, což podle Tima Cooka (opět) ukazuje jeho kvalitu. Spokojenost se drží už miniálně pět let na stejné úrovni, a je jasné proč. Apple tato čísla dostane, ale musíte se zeptat „správných lidí“ nikoliv reprezentativního vzorku

Pokud se ale vezme do úvahy reprezentativní vzorek, čísla už tak skvostná nejsou. Podle amerického ACSI (American Consumer Satisfaction Institute) je spokojenost uživatelů s 5G iPhony na 81 procentech, a se 4G iPhony na 78 procentech. Čísla tedy nejsou tak bombastická, přesto se jedná o zatím nejvyšší hodnoty, kterých kdy některý mobilní výrobce v USA dosáhl. 99 procentní spokojenost s iPhony je ale holý nesmysl, protože se vychází z metodologie, která nezahrnuje různou typologii uživatelů v odlišných věkových skupinách.

Mýtus dokonalého smartphonu

Tato statistika však, zřejmě cíleně, tvoří i jakýsi mýtus dokonalého smartphonu, kterým by iPhone rozhodně chtěl být, ale to se nikdy nestane. Vždy se najde někdo, komu telefony od Applu nebudou vyhovovat nebo bude jeho uživatelům něco důležitého chybět. Zavděčit se všem najednou nejde, i když čísla prezentovaná Applem mluví o opaku.

Redaktoři webu PerfectRec kontaktovali Apple s dotazem na zveřejnění metodologie ke studii od firmy 451 Research, podle které jsou lidé s iPhony v posledních pěti letech spokojeni na 98 - 99 procent. Zaměstnanci Applu si e-mail otevřeli 73×, k žádné odpovědi se však neodvážili...

Zdroj: PerfectRec