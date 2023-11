Apple se nakonec podvolil tlaku konkurence. V roce 2024 začne u iPhonů podporovat RCS

Neuvěřitelné se stane skutečností. Po letech ignorování a vzdorování tlaku konkurence Apple zřejmě začne podporovat zprávy RCS. Vyplývá to z vyjádření společnosti pro server 9To5Mac. Tento standard pro moderní komunikaci v posledních letech přijali velcí výrobci smartphonů v čele s Googlem. Ten jej dokonce integroval přímo do aplikace Zprávy, která je dnes předinstalována jako výchozí komunikační aplikace u mnoha značek telefonů. Právě proto Google a další v posledních letech hodně tlačili s přijetím RCS na Apple, což vyústilo i v antikampaň #GetTheMessage s modrými a zelenými bublinami.



Google dlouhodobě přesvědčoval Apple, aby začal podporovat RCS. Nakonec tato kampaň slaví úspěch – Apple začne podporovat RCS v příštím roce

Apple totiž celé roky RCS ignoroval a jeho zařízení dlouhé roky využívají vlastní službu iMessage, která nabízí koncové šifrování. Právě bezpečnost byla vždy hlavním (oficiálním) argumentem, proč Apple preferoval své vlastní řešení. Nyní se však firma dostává v EU do nelibosti. Google se dokonce nedávno spojil s evropskými operátory s cílem udělat z iMessage regulovanou službu přístupnou všem, respektive ji udělat nějak kompatibilní s dalšími řešeními. Toho se chytla EU, která situaci začala prošetřovat.

Konec modrých a zelených bublin?

Apple však o zpřístupnění iMessages nechce slyšet a zavedení univerzální služby RCS by tak mohlo být chytrým krokem, jak otevření iMessages zabránit. Aktuálně nemáme moc informací o tom, jak Apple službu RCS implementuje, jen víme, že poběží paralelně s iMessages. To však nemusí nutně znamenat samostatnou aplikaci. Apple má ostatně s přidáváním komunikačních služeb do jedné aplikace bohaté zkušenosti. V aplikaci Zprávy už dnes paralelně provozuje SMS/MMS, iMessages a pro podniky pak speciální službu Apple Messages for Business. Každá služba se jen samostatně aktivuje a jednotlivé zprávy v rámci ní mají jinou barvu bublin (zelenou, modrou, šedou). Kdo ví, třeba RCS zprávy dostanou jen další barvu...

Implementace RCS zpráv však nebude u Applu hned. Podle vyjádření mluvčího společnosti se s ní počítá až v průběhu příštího roku. Firma pro 9To5Mac dále uvedla: „Později v příštím roce přidáme podporu pro RCS Universal Profile, standard, který v současnosti vydává GSM Association. Věříme, že RCS Universal Profile nabídne lepší interoperabilitu ve srovnání s SMS nebo MMS. To bude fungovat společně s iMessage, což bude i nadále nejlepší a nejbezpečnější zasílání zpráv pro uživatele Apple.”

Z vyjádření je tedy jasné, že iMessages určitě nekončí a pro Apple budou nadále prioritou. Na druhou stranu zpřístupněním RCS může zlepšit komunikaci napříč platformami, a pokud by se firmě podařilo standard dobře integrovat do výchozí aplikace Zprávy, mohlo by to pomoci rozšířit aplikaci i mezi uživatele, kteří právě kvůli komunikaci s lidmi na jiných platformách komunikují primárně přes alternativní chatovací aplikace, např. WhatsApp.