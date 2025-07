Apple se navždy zbaví USB-C. Je jen otázkou času, než budeme iPhony nabíjet výhradně bezdrátově

Apple podle zákulisních zdrojů plánuje pozvolnou transformaci na iPhony bez konektorů. U letošního iPhonu 17 Air to zřejmě ještě nevyjde, v nadcházejících letech však vše směřuje k tomu, že budoucí iPhony už nebudeme nabíjet kabelem. Po odstranění USB-C konektoru zůstane jedinou možností nabíjení přes MagSafe.



Asi je to jen o zvyku, ale pokud by budoucí iPhone vypadal nějak takto, asi i vám by to přišlo trochu nepřirozené. Jsme vůbec jako uživatelé připraveni na smartphony bez konektorů?

Když začal v EU v roce 2024 platit jednotný konektor USB-C, bylo jasné, že to pro Apple bude jen přestupní stanice. Záležet však bude na tom, jak bude letošní ztenčený iPhone přijat u uživatelů. Pokud pozitivně, bude mít Apple další důvod k tomu, aby jeho nástupce mohl na trh přijít bez USB-C konektoru. Klíčové je zejména to, že s tím nemá problém ani EU, která po telefonech na jednu stranu výslovně nevyžaduje přítomnost USB-C, protože se dá využít bezdrátové nabíjení. Když už však telefon disponuje fyzickým konektorem pro nabíjení, USB-C je povinností.

Stěžejní otázkou zůstává, zda bude iPhone 17 Air podporovat MagSafe, protože u iPhonu 16e magnetické dobíjení citelně chybí. Pokud se dočkáme MagSafe a Apple nám dokáže, že telefon půjde nabít relativně rychle i bezdrátově, mohla by už být příští generace iPhonu Air dorazit na trh bez konektorů. Pokud by k této změně skutečně došlo, dá se předpokládat, že se Apple bude držet při zemi a konektory neodstraní u všech iPhonů, ale jen u modelu Air. K tomu může mít dokonce dobrý důvod. Pokud bude v závodech o „nejtenčí“ telefon pokračovat, časem nemusí mít konektor na spodní hraně dostatek místa. Už nyní je to u některých tenkých smartphonů dost „na hraně“.

Výhody a nevýhody

Proč vlastně chtít iPhone bez konektorů? Konektor je jedna z věcí, která se u telefonu může pokazit. Časem se zanáší nečistotami, lze v něm zalomit kabel. Na druhou stranu by měl iPhone o jedno místo méně, kterým by se mohla dovnitř dostat voda. iPhone má sice už nyní konektory voděodolné, ale pro pokračování nabíjení se musí konektor nejdříve vysušit. To byste u čistě bezdrátového nabíjení neřešili.

Konektor navíc uvnitř telefonu zase uspoří trochu místa, podobně jako tomu bylo u odebrání 3,5mm jacku. I MagSafe však má své limity, například maximální nabíjecí výkon a energetické ztráty při nabíjení. Problém by teoreticky mohl nastat i při nepovedené aktualizaci iPhonu, kdy byste jej nemohli obnovit po připojení k počítači. Synchronizace dat by pak mohla probíhat jen přes cloud.

iPhone bez konektorů by tak měl své výhody i nevýhody. Ať už jste příznivcem nebo odpůrcem této změny, jedno je jasné. Pokud Apple přijde s iPhonem bez konektorů, konkurence s Androidy bude záhy následovat. Podle nás je to jen otázkou času, než u topmodelů přijdeme o USB-C konektor. Jenže Apple s tím bude muset přijít jako první. U Androidů jsme mohli v akci vidět už řadu konceptů bez nabíjecího konektoru, jenže i po letech vše zůstává stále u konceptů. Bez Applu si na tak velkou změnu nikdo netroufne. A o ten je natolik opatrný, že ji zřejmě dostane jen do jednoho iPhonu z celé modelové řady. Nikdo totiž neví, jak na to uživatelé (mnohdy hodně konzervativní) zareagují.

Dokážete si však představit, že byste používali iPhone bez konektoru pro nabíjení? Nabíjíte jej už nyní pouze bezdrátově, takže by vám vůbec nechyběl, nebo nedáte na kabel dopustit? Podělte se o svůj názor v diskusi pod článkem.