Apple se obrátil na Google. Zvažuje, že by se Gemini mohl stát základním kamenem pro novou Siri | Zdroj: Apple

Apple se obrátil na Google. Zvažuje, že by se Gemini mohl stát základním kamenem pro novou Siri

Martin Chroust
24. srpna 2025
Apple dlouhodobě pouze dohání konkurenci v oblasti mobilní umělé inteligence, proto se postupně obrací na další firmy, které by mu mohly pomoci. Americký technologický gigant se řídí heslem „Když je nemůžeš porazit, přidej se k nim" – a tak se podle agentury Bloomberg obrátil i na Google s nabídkou možného využití technologie Gemini.

Apple a Google jsou v raných fázích jednání, v rámci kterých by mohla být nová Siri postavena na platformě Gemini. Konkrétně na její upravené verzi, kterou by Apple zpřístupnil příští rok. Již nyní podle zákulisních zdrojů Google trénuje vlastní model, který by měl následně běžet na serverech společnosti Apple.

Apple aktuálně vyvíjí dvě verze nové Siri. Verzi s kódovým označením Linwood pohánějí interní modely Apple Intelligence. Druhá verze označovaná jako Glenwood je postavena na modelech třetích stran. Apple se snaží zjistit, který přístup bude fungovat nejlépe. Pokud zvítězí řešení od Googlu, bude fungovat na privátních serverech společnosti Apple. Díky tomu by vylepšená Siri běžela externě, nikoliv přímo na iPhonech. V případě vítězství vlastního přístupu by vylepšená Siri běžící v iPhonech disponovala daleko více lokálními funkcemi.

Zdroje a další informace: BloombergAndroid Authority
