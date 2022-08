Apple se vrací do centra Brna. Otevřela se zde prémiová prodejna iWant

Náměstí Svobody v Brně se v pátek 26. srpna částečně přebarvilo do fialové barvy a rozezněla jej hudba. Šlo o slavnostní otevření prémiové Apple prodejny iWant, která zde uvítala první zákazníky. Na ty v den otevření čekaly 10% slevy na vybrané produkty. Prodejna se nachází přímo v samotném centru Brna, kde hodlá oslovit kolemjdoucí zákazníky.



iWant v Brně na náměstí Svobody otevřel svou prémiovou prodejnu s Apple produkty

Přestože je iWant jedním ze tří velkých Apple Premium Resellerů u nás, který má v ČR 11 poboček, Moravě se firma spíš zatím vyhýbala, pokud nepočítáme pobočku v Jihlavě. Pobočka v jihomoravské metropoli tak má být dalším posílením pozice v tomto regionu. Fanoušci Applu v Brně dosud mohli využívat konkurenčních prodejen iStyle, který zde má rovnou dvě prodejny v nákupních centrech (Vaňkovka, Olympia). Třetí český Premium Reseller iStores v Brně dosud nepůsobí.

Nová prémiová prodejna iWant nabídne to, co od ni zákazníci čekají. Tedy možnost vyzkoušet si a zakoupit produkty Apple, včetně příslušenství, přičemž je zde možné využít i autorizovaného servisu. Některé opravy iWant zvládá i na počkání. Prodejna má zároveň sloužit také jako výdejní místo e-shopu iwant.cz.

Kamenná prodejna na brněnském náměstí Svobody je zároveň i malým návratem prémiové Apple prodejny do srdce moravské metropole. Zhruba před 10 lety zde totiž fungovala prodejna iStyle, která se později přesunula do nedalekého nákupního centra. Nyní to zde zkusí iWant, jehož zakladatel Petr Syrůček nám prozradil, že zde firma spoléhá hlavně na oslovení další skupiny zákazníků, kteří nejezdí jen do obchodních center, ale pohybuje se i v samotném centru města.

Značka iWant v České republice působí už 12 let a zaměřuje se na produkty Apple. Obchod spadá do skupiny Smarty Brands, kam do kterého patří i e-shop smarty.cz a herní obchody JRC.

