Apple se zaměří na šmíráky, kteří civí do cizích iPhonů. Z bočního pohledu bude displej rozmazaný

Rozsvícený displej na maximum plný živých barev, to je třeba při cestě MHD neodolatelné lákadlo. Možná i vy sami se nevědomky podíváte na displej telefonu někoho jiného, či dokonce bezdůvodně zíráte přes rameno, jak na displeji telefonu někdo vyťukává textovku nebo brouzdá na webu.

Zloději mohou touto formou třeba „odkoukat“ zámek displeje, takže po krádeži telefonu k němu mají okamžitý přístup, a to včetně Klíče zotavení. Apple s tím chce v budoucnu bojovat, ovšem nikoliv softwarově, ale rovnou na hardwarové úrovni.



I takto by mohlo v budoucnu vypadat zabezpečení displej. V této ukázce je displej iPadu čitelný jen přes hledáček iPhonu, který je s ním spárovaný (Zdroj: Appleinsider)

Současné displeje na iPhonech mají 170° úhel pohledu, takže na ně může zírat prakticky kdokoliv ve vaší blízkosti. Apple si však aktuálně patentoval dva přístupy, kterými dokáže omezit čitelnost displeje jen na jeho právoplatného uživatele. První z patentů má název „Privace Films for Curved Displays“, a poukazuje na speciální vrstvu displeje, které dokáže vysílat světlo jen v přímém směru. Pokud si tak displej telefonu dáte přímo před sebe, bude zobrazovací kvalita špičková. Ten, kdo vám bude na displej koukat ze stran, nevidí nic, a nebo jen rozmazaný obraz.

Druhý patent „Displays with Adjustables Angles of View“ je určen pro klasické rovné panely, kterou budou moci omezit svůj úhel pohledu podle potřeby. Apple v patentu zvažuje elektronicky ovládaný filtr, který by ovládal polarizaci displeje. Specifická vrstva v displeji by dokonce mohla omezit zobrazení některých barev, a to opět jen pro skutečného uživatele tohoto zařízení.

Jako zabudovaný privátní filtr

Zatím se jedná pouze o patenty, a nikde není zaručeno, že se dostanou do koncových telefonů. Oba návrhy však ukazují směr, kterým se Apple zaobírá. Americký gigant chce mít ve své podstatě privátní filtry, které by byly nedílnou součástí displejů, a uživatelé by si u nich mohli libovolně měnit pozorovací úhly.

Jenže, současná generace nalepovacích privátních filtrů i v ideálních podmínkách zhoršuje kvalitu obrazu, což by se Applu ani jeho uživatelům, i přes větší bezpečnost zobrazených dat, určitě nelíbilo. Bude tedy ještě nutný další výzkum, který dokáže eliminovat případné nevýhody přídavných privátních filtrů.

Zdroj: uspto [1], uspto [2] via Appleinsider