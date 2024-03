Apple se zasekl před deseti lety, 128 GB je podle něj velké úložiště. Tato kapacita přitom mnohým už dávno nestačí

V mobilní minulosti jsme kapacity interních pamětí nějak zásadně neřešili. Ano, část volného místa byla nutná pro plynulý chod systému, ještě zejména u Androidů byly k dispozici sloty pro microSD karty, na které bylo možné ukládat fotky, videa a aplikace, nebo na ně alespoň data dodatečně přesunout. Jenže, pak někoho napadlo, že zrušením paměťověk se dají za slušný příplatek prodat vyšší paměťové varianty telefonů, a tento trend se drží dodnes. Jenže konkrétně Apple si poslední reklamou hodně naběhl.



Apple se u řady iPhone 15 chlubí velkou pamětí, jenže telefony nabízí i se 128GB úložištěm, které dnes už patří spíše k podprůměru. Tedy pokud počítáte s tím, že vám telefon pár let vydrží...

V půlminutové reklamě Applu vidíme uživatele, který chce uvolnit paměť iPhonu, a tak promazává fotky a videa v galerii. Ta na něj však volají, aby to nedělal. Reklama končí sdělením „iPhone 15 má velké úložiště pro hodně fotek“. Jenže právě řada iPhone 15 startuje na kapacitě 128 GB, což v dnešní multimediální době nelze označit jako standard, spíše jako na podprůměr či „z nouze ctnost“. Po odečtení velikosti systému a předinstalovaných aplikací se dostáváme na 119 GB.

Stačí pár her a natáčení 4K videí...

Genshin Impact (20 GB), Diablo Immortal (14 GB), Call of Duty: Mobile (15 GB). Stačí nainstalovat tyto tři hry a volná paměť se zmenší skoro na polovinu, a kde máte další stažení aplikace a fotografie a videa, kterými začnete záhy zaplňovat paměť nového iPhonu. Jedna 48Mpx fotografie z iPhonu zabírá cca 7,5 MB, dvacet vteřin 4K videa znamená minimálně 125 MB. Při přepnutí na framerate 60 fps je jejich velikost ještě větší. Systém si bere zhruba 10 GB, a tato část paměti se s každou další aktualizací nafukuje, navíc musíte mít prostor i pro stažení aktualizačního balíčku. Ano, v dobách, kdy jsme byli zvyklí na 32 a 64GB paměti byl upgrade na 128GB úložiště vítaným krokem, jenže už nejsme v roce 2014...

Datové nároky prakticky všeho co ukládáte a stahujete do iPhonu se za posledních 10 let výrazně zvýšily. A Apple to nezachraňuje ani bezplatným 5GB iCloudem, který je v případě paměťových problémů něco jako kapka v moři. Řada uživatelů systému iOS však před placeným iCloudem raději dává přednost smazání starých fotek, což je právě předmětem níže vložené reklamy. Pokud by však iPhony 15 začínaly na kapacitě 256 GB, která je u vybavených telefonů brána jako „použitelná“ kapacita, neřekli bychom ani slovo. Ovšem o 128GB paměti rozhodně nelze tvrdit, že se jedná o „velké úložiště“...

Reklama Applu na téma úložiště v iPhonu:

Ať už používáte Android nebo iPhone, pokud chcete telefon s „velkou pamětí“, po jakých kapacitách se poohlížíte? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.