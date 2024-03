Apple si patentoval AirPods, které detekují elektrické signály z mozku. Elektrody by zabudoval do sluchátek

Apple si patentoval sluchátka AirPods, u nichž zamýšlí detekci elektrických signálů z mozku. Skoro to vypadá, že, že neurální nositelnosti se mohou na trh dostat dříve, než jsme si vůbec kdy mohli myslet. Podaný patent samozřejmě není zárukou, že se podobná sluchátka v budoucnu dostanou na trh, je však znepokojující, že o tom uvažuje zrovna Apple, a zrovna u mainstreamových sluchátek AirPods, která má po ruce celá řada uživatelů iPhonů, iPadů a Macbooků.



Patent sluchátek AirPods, která by měla mít na svém těle 25 měřicích bodů pro detekci biosignálů a elektrických signálů z mozku. Naštěstí se zatím jedná jen o patent, který se nikdy nemusí realizovat...

Apple u patentu uvádí, že špunty a kryty budoucích AirPodů mohou obsahovat řadu aktivních a referenčních elektrod, které by mohly být konfigurovatelné pro měření biosignálů a elektrické aktivity mozku uživatele. Zmíněné biosignály zahrnují např. EEG (Elektroencefalografii), EMG (Elektromyografii) a EOG (Elektrooktulografii). Apple poznamenává, že elektrody umístěné v AirPodech mohou mít výhodu v tom, že při měření bude docházet k minimálnímu pohybu ve srovnání se zařízeními, které vyžadují umístění elektrod na viditelná místa na pokožce hlavy.

Apple v patentu uvádí jedno zásadní úskalí pro měření mozkové aktivity pomocí EEG, kdy bude nutné upravit sluchátka na míru vnějšího zvukovodu uživatele, aby byly AirPods v neustálém kontaktu s tělem uživatele. Na druhou stranu může být těchto elektrod na sluchátkách více, a vždy budou pro měření fungovat alespoň některé z nich. Patent se okrajuje zmiňuje i o dalších možnostech měření signálů, a to pomocí EKG (Elektrokardiogram), a snímačů GSR (Galvanic Skin Response), BVP (Blood Volume Pulse), apod.

Je to (naštěstí) běh na dlouhou trať

I přesto, že to máme patent, a do detailů popsané možnost měření aktivity mozku pomocí sluchátek AirPods, do komerčního produktu má tato technologie ještě hodně daleko. Na druhou stranu samotné čtení signálů z mozku za účasti umělé inteligence má už nyní až nečekaně přesné výsledky. Ostatně, přesvědčit se můžete sami v tomto videu od SummitSessions, které je celé velmi zajímavé, pokud se zajímáte o problematiku umělé inteligence. Pro signály mozku doporučujeme nastavit čas ve videu na 17:50. Jen zatím nelze řešení miniaturizovat do podoby sluchátek.

Technologičtí nadšenci uznávají, že se v případě AirPods jedná jen o dva body, z nichž nevznikne žádný kompletní náhled na mozek. Na druhou stranu, v každém ze sluchátek jsme napočítali 25 snímačů. Padesát zdrojů informací společně s umělou inteligencí zřejmě dokáže poskytnout celou spoustu prostorových informací v rámci tzv. rozhraní BCI (Brain–Computer Interface). Vše je ale, naštěstí, zatím jen ve fázi patentu. Neexistuje žádný funkční koncept, o němž bychom věděli, a tak můžeme být alespoň prozatím v klidu...

Zdroj: Twitter, Reddit, USPTO