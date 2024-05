Apple si patentoval měření chytrým prstenem. A to v době, kdy Samsung u Galaxy Ring ladí poslední detaily

V době, kdy Samsung dotahuje svůj chytrý prsten Galaxy Ring, se Apple stále věnuje jeho vývoji. Výsledkem snah amerického giganta je patent, který se zaobírá designem a měřením budoucího chytrého prstenu od Applu. Jeho základem jsou snímače typu SMI (Self-mixing Interferometry), které dokáží změřit např. srdeční tep, okysličení krve, krevní tlak, a také poskytnout pokročilejší spánková data oproti hodinkám Apple Watch.



Náčrty z patentu Applu, který se věnuje měření zdravotních dat budoucím chytrým prstenem

Apple si prsten představuje i jakýsi dálkový ovladač, který by mohl mít na sobě dotykové a tlakové snímače, které by mohly aktivovat v iPhonu různé přepínače, fyzická a dotyková tlačítka nebo aktivovat režim pro hlasové příkazy. Prsten má rozeznat tapnutí na dotykovou plochu (a to i více prsty), různé stlačení nebo přejetí prstem do stran. Díky vnitřním snímačům má mít budoucí „Apple Ring“ dostatek informací o tom, zda se pohybuje, jakou má rychlost a další detaily, což by mělo být možné využít i při ovládání dalších zařízení ekosystému od Applu

U patentů často není jasné, zda skončí v šuplíku, nebo se zhmotní ve finální produkt. Konkrétně u prstenu bychom však vsadili na druhou variantu. Prsten Galaxy Ring od Samsungu by měl ze stávajícího „doplňku pro geeky“ už velmi brzy udělat masovou záležitost, a něco nám říká, že se Apple bude chtít co nejdříve přidat a svézt se na vlně popularity. Neměli bychom se ptát, zda Apple uvede na trh svůj chytrý prsten, ale spíše na to, kdy se tak stane...

Zdroj: Patently Apple