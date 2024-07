Apple si patentoval natahovací displej. A to, nejen pro iPhony a iPady, ale také pro nositelnosti

Apple už má celou řadu patentů týkající se skládacích displejů a zařízení, přesto dosud komerčně neuvedl na trh žádné skládací zařízení. Tentokrát se však Apple zaměřil na natahovací displeje, u nichž bude možné změnit jejich tvar. Americký gigant si tyto panely představuje tak, že budou složeny z hermeticky uzavřených natahovacích částí a „ostrůvků“. A to by mělo umožnit existenci displeje, který bude možné vytvarovat dle potřeby.



Apple si patentoval natahovací displej, který by bylo možné použít u různých zařízení. Od hodinek až po iPhony a iPady

U podobných patentů je běžné, že mají více autorů, kteří se na něm podíleli. Pod patentem Applu s názvem „Stretchable Display“ se podepsalo hned 55 osob (!), které pochází z vývojových center v USA a na Taiwanu. Apple se v patentu vyhýbá konkrétním specifikacím natahovacích displejů, uvádí však alespoň to, v jakých zařízeních by tyto displeje mohly být použity. Konkrétně např. u notebooků, smarpthonů, tabletů, nositelností nebo u displejů instalovaných do automobilů. Natahovací displej může být potenciálně použitý všude tam, kde se počítá s klasickými „pevnými“ displeji.

Různé možnosti využití

Natahovací displej nutně nemusí být panel, který si natáhnete na délku podle potřeby. Lze si jej představit i jako displej v rovině, který může v určitých místech získat třetí dimenzi, např. podle zobrazeného obsahu.

V patentu se konkrétně zmiňuje zařízení, které zní jako hodinky Apple Watch. U nich už patent z loňského roku naznačoval to, že Apple zvažoval nad tím, že by u hodinek použil displej, který by kompletně obalil zápěstí. A právě nově zveřejněný patent by mu to mohl umožnit.

Patenty (nejen od Applu) často neústí v komerčně dostupná zařízení, a končí v šuplíku. Přesto to mezi řádky vypadá, že právě tento patent by mohl Applu pomoci při vývoji skládacího zařízení (Flipu nebo Foldu), které by mělo na trh dorazit okolo roku 2027. Druhým důležitým faktorem je počet osob, které v patentu zanechaly své stopy (a jméno), což naznačuje, že se u Applu nejedná o nic podřadného, ale o významnou vyzkoumanou (a patentovanou) technologii.

