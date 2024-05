Apple si patentoval nezvyklý mechanismus pantů pro skládací iPhone. Ale je to vůbec dobrý nápad?

Zatímco konkurence, jako je Samsung, Xiaomi či Motorola, už nějakou dobu nabízí skládací telefony, u Applu to může vypadat, jako by ho tato vývojová větev vůbec nezajímala. Internetem sice kolovaly zvěsti o údajně připravovaném skládacím iPhonu, nicméně ani jedna z nich nebyla dosud oficiálně potvrzena.

V zákulisí se ale možná přeci jen něco v tomto směru děje. Přinejmenším to naznačuje nedávno zveřejněná patentová přihláška číslo 20240147644 objevená webem Patently Apple, který se, jak ostatně naznačuje jeho název, zabývá patenty Applu.

Skládací mechanismus

Patent Applu na skládací mechanismus

Patent, podaný u amerického Úřadu pro patenty a ochranné známky (USPTO) loni v říjnu, popisuje novou konstrukci pantů pro skládací zařízení s displejem, která je aktualizací staršího patentu z roku 2016. Pokud bychom měli vytáhnout nejdůležitější informace, byly by to tyto:

Flexibilní displej a pant: zařízení má flexibilní displej překrývající pant, který umožňuje jeho skládání a rozkládání.

Konstrukce pantu: pant obsahuje části rotující kolem os nad pantem, což snižuje namáhání displeje, a ozubené části synchronizující rotaci obou polovin pantu.

Asymetrické třecí spony: v pantu jsou asymetrické třecí spony, které zajišťují tření v závislosti na směru rotace.

Čtyřčlánkové mechanismy: pant má čtyřčlánkové mechanismy s virtuálními otočnými body mimo pant, což napomáhá synchronizaci pohybu a snižuje namáhání displeje.

Patent Applu na skládací mechanismus

Obrázky použité v přihlášce vzdáleně připomínají konstrukci, kterou můžeme znát například z telefonů Samsung Galaxy Z Flip. Jde tedy o zařízení, které se otevírá a zavírá podél kratší hrany. Od současných zařízení se liší především větším rozsahem pohybu.

Skládání ve stylu Galaxy Z Flip

Patent je poměrně obecný – přímo z něj nevyplývá, že by toto řešení mělo být určeno výhradně pro telefony. Určitě ho bude možné aplikovat například na tablety, notebooky a další přenosné elektronické zařízení. Pokud by Apple použil toto řešení pro iPhone, znamenalo by to, že by se otevíral jako škeble či pudřenka, nikoli jako kniha.

Skládací mechanismus Apple

Je skládací iPhone dobrý nápad?

Web Android Authority upozorňuje, že na rozdíl od skládacích telefonů s Androidem, které se zpočátku zaměřovaly zejména na technologické nadšence a teprve časem se postupně vyvíjely, by se skládací iPhone dostal prakticky okamžitě do centra pozornosti. To znamená, že i drobné problémy první generace, ať už by šlo o nedokonalosti pantů nebo obrazovky, by byly na očích všem – nejen zákazníkům této značky.

Je velkou otázkou, zda by se Apple měl vůbec vydávat touto cestou, neboť jeho produkty se vyznačují velkou mírou intuitivnost a uživatelské přívětivosti. Tato filozofie neodmyslitelně patří ke značce s nakousnutým jablkem ve znaku už dlouhé roky a telefon, který je nutné otevírat a zavírat, do ní tak úplně nezapadá.

Samotná patentová přihláška vůbec nemusí znamenat, že někdy uvidíme iPhone či jiný produkt Apple s tímto řešením. Apple podává každý rok mnoho patentů, přičemž jen zlomek z nich se dostane do produktů, které následně nabízí svým zákazníkům.

Jedna věc je však jistá: pokud někdy přijde na trh skládací telefon Apple iPhone, bude to mít významný dopad na celé odvětví. Mnozí výrobci se u Applu „inspirují“ a tento krok by je velmi pravděpodobně přiměl k tomu, aby nabídli (možná levnější) alternativu.